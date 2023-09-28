شدد المفوض العام للشرطة على أهمية استعادة الوسائل التكنولوجية التي تم سحبها من أيدي الشرطة بسبب فضيحة NSO ليتمكن من التقدم في التحقيق بجريمة بسمة طبعون الوحشية

سمحت المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا للشرطة في إسرائيل باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس الذي ثبت في الماضي إساءة استخدامه من قبل الشرطة وتم حظره.

ارتكزت ميارا في قرارها إلى أهمية البرنامج التعقبي في فك لغز الجريمة الأخيرة تحديدا التي هزت المجتمع العربي في إسرائيل أمس، حيث بدأ مسلسل الدم باغتيال بوضح النهار في مدينة حيفا، ليأتي الرد عليها بمجزرة وحشية استهدفت خمسة أفراد داخل منزل برشاشات أوتوماتيكية إمعانا في القتل دون تمييز.

ووفقا للتقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية (كان) فقد أشار المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي في طلبه إلى أهمية استخدام وسائل التجسس في قرب زمني من وقوع الجريمة، كما شدد المفوض على طلب إعادة الوسائل التكنولوجية التي تم سحبها من أيدي الشرطة في أعقاب فضيحة NSO من أجل التمكن من التقدم في التحقيق بجريمة القتل الأخيرة في بسمة طبعون. علاوة على ذلك، تم نقل ملف التحقيق الليلة الماضية من لواء الشاطئ إلى وحدة لاهاف 443 المتخصصة بمكافحة الجريمة.

وكان مفوض الشرطة قد اعتبر جريمة القتل المروعة في بسمة طبعون بـ "الحادث الإرهابي" مضيفا أنه تم في هذه الحالة تجاوز خط أحمر.

Roni Ofer/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، ووزير الأمن العام عمر بارليف ، وقائد الشرطة كوبي شبتاي خلال حفل الافتتاح بمناسبة افتتاح مركز شرطة جديد في مدينة كريات آتا شمال إسرائيل لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والتي اطلق عليها وحدة سيف، 11 أغسطس ، 2021.

ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي بالحصيلة الأخيرة إلى 186 فيما ينتظر المواطنون العرب في إسرائيل من الشرطة والدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتوقف حبل النزيف الذي كاد يقضي على الشعور بالأمان حتى داخل البيوت.

وكشفت الشرطة الخميس عن تمكن قواتها من إبطال مفعول عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة خاصة لأحد سكان مدينة اللد المختلطة عربا ويهودا إثر خلاف ومنعت بذلك اغتياله. كما تم أمس، ضبط ثلاث بنادق ومنظار قنص بحوزة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في المدينة.

وعقب قائد المنطقة الوسطى آفي بيطون على العملية بالقول: "لقد أحبطنا اليوم كارثة قبل وقوعها في الوسط العربي ومنعنا هجومًا إجراميًا في قلب حي سكني في اللد، والذي كان من الممكن أن يودي بحياة أناس أبرياء. اكتشف العبوة طاقم تحقيق خاص يعمل منذ فترة طويلة في مدينتي الرملة واللد، لإحباط جرائم الشوارع العنيفة".