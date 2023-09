مشهد رهيب بعد ضرب البرق لبرج الساعة في مكة، وما السبب لتكرر ضرب البرق لهذا البرج فقط في المدينة المقدسة؟

رصدت عدسات الكاميرات مساء أمس الأربعاء مشهد مهيب أثار مواقع التواصل الاجتماعي بعد ملامسة صاعقة برج الساعة في مكة المكرمة، وكانت المدينة شهدت رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تلاها موجة أمطار تراوحت ما بين متوسطة وشبه غزيرة تزامنت مع أصوات الرعد التي دوت بصورة مرتفعة جدا، في حين أضاء البرق في السماء.

