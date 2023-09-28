مشهد رهيب بعد ضرب البرق لبرج الساعة في مكة، وما السبب لتكرر ضرب البرق لهذا البرج فقط في المدينة المقدسة؟

كاميرا مصور سعودي وثقت مشهدا رهيب ومذهل بعد ضرب البرق لبرج الساعة في مكة المكرمة

رصدت عدسات الكاميرات مساء أمس الأربعاء مشهد مهيب أثار مواقع التواصل الاجتماعي بعد ملامسة صاعقة برج الساعة في مكة المكرمة، وكانت المدينة شهدت رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تلاها موجة أمطار تراوحت ما بين متوسطة وشبه غزيرة تزامنت مع أصوات الرعد التي دوت بصورة مرتفعة جدا، في حين أضاء البرق في السماء.

https://twitter.com/i/web/status/1707086770326659197 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير المقطع الذي صوره المصور السعودي عبد العزيز الحربي، وروى المصور لصحيفة "سبق" السعودية كيف ان توالي الصواعق على برج الساعة دفعه للصعود الى مكان مرتفع لتسجيل مقطع الفيديو من اعلى قمة أحد الجبال المحيطة، وذكر انه اعتمد خلال تصويره اللقطه نمط التصوير البطئ، وأكد الصحفي الذي يصور بصورة متواصله الظواهر الجوية في مكة بأن "لم يشهد بروق وصواعق مثيلا لما حدث أمس الاربعاء".

ويضرب البرق بصورة متكررة ساعة مكة المكرمة، وهي من أكبر الساعات في العالم وهي مثبتة فوق مجمع أبراج البيت ضمن فندق فيرمونت غربي مكة المكرمة، تم تشغيلها لأول مرة في شهر رمضان 2008 وهي أطول ساعة في العالم بطول 40 مترا وارتفاع 40 مترا، وتتكون من اربعة واجهات، ويبلغ الوزن الإجمالي للساعة 36 ألف طن وهو يحمل اربع ساعات على واجهاته الأربعة ويعلوها لفظ الجلاله "الله" وتتوسطها علامتا السيف والنخلة.

ما السبب الذي يجعل البرق يضرب برج الساعة بصورة متكررة في مكة؟

وعن السبب الذي يجعل البرق يضربها برج الساعة فقط في مكة وبصورة متكررة قال موقع "البوابة" إن البرج يحتوي على 800 قضيب ثابت و20 موصل للصواعق يتم تمديدها تلقائياً لحماية الساعة والأضواء من البرق، لذلك يضرب البرق الهلال فقط فوق برج الساعة".وأضاف أن "القضبان تلتصق بأعلى نقطة في برج الساعة وتجذب الصاعقة، وبمجرد أن تضرب الصاعقة، يقوم القضيب بتوجيه ملايين الفولتات من الطاقة بأمان عبر كابلات النحاس أو الألومنيوم إلى الأرض، وبالتالي حماية البرج من زيادة الطاقة الهائلة".