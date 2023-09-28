هذا التدريب المشترك سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين، وقيادة القوارب وهبوط المروحيات، وعمليات الإنقاذ المشترك"

كشفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية مع السعودية ستنطلق شهر أكتوبر/تشرين الأول الوشيك، مشيرا إلى أن "مناورات "السيف الأزرق 2023" ستجري في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان: إن "هذا التدريب المشترك سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين، وقيادة القوارب وهبوط المروحيات، وعمليات الإنقاذ المشترك" وأوضح أن "الرياض وبكين تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين، وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات"

وكانت المرة الأولى التي أجرت فيها السعودية والصين مناورات بحرية مشتركة عام 2019، هدفت لتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين في مجال مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة، ورفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية.

وتسعى الصين لتعزيز علاقاتها مع السعودية، كما ساهمت بشكل محوري في التقارب بين إيران والمملكة، الذي توج بتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، في مارس الماضي، بالعاصمة بكين.

وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن "السعودية تدرس عرضاً صينياً لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية.