إسرائيل تطلب مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لوباء كورونا

ستستهدف المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأشخاص المعرضين للخطر وكبار السن، في حين ستستهدف المرحلة الثانية جميع السكان مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل

أبرمت إسرائيل عقدا لشراء مليوني جرعة من لقاح موديرنا مضاد لوباء كورونا، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم جديدة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك، وهناك 200 ألف جرعة في طريقها بالفعل إلى البلاد، ومن المقرر أن يتم استلامها في الأيام المقبلة. وتم تصميم هذه النسخة الجديدة من اللقاح، القريبة من سلالة أوميكرون، لتوفير حاجز أمام أحدث متغيرات وباء كورونا.

وستستهدف المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأشخاص المعرضين للخطر وكبار السن، في حين ستستهدف المرحلة الثانية جميع السكان مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل.

منذ عدة أسابيع، سجلت إسرائيل ارتفاعا حادا للغاية في معدلات الإصابة بوباء كورونا، فضلا عن زيادة في حالات العلاج في المستشفيات.