بعد دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية: شركة "ال عال" تخطط لتوسع رحلاتها إلى نيويورك

ومن المتوقع أن يمكّن هذا التعاون شركة "ال عال" من تعزيز توافر المقاعد للرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة مع توسيع شبكة مساراتها.

أعلنت شركة طيران "ال عال" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن خططها لزيادة رحلاتها إلى نيويورك في عام 2024، بعد موافقة الولايات المتحدة على قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهو برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول بدون تأشيرة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا التعاون شركة "ال عال" من تعزيز توافر المقاعد للرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة مع توسيع شبكة مساراتها.

ابتداءً من يونيو/حزيران من العام الوشيك، ستضيف شركة الطيران "ال عال"الإسرائيلية رحلة يومية إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، مما يعزز الرحلات اليومية إلى مطاري جون كنيدي ونيوارك إلى ست رحلات يومية و 33 رحلة أسبوعيًا.

وكان إعلان الحكومة الأمريكية الأخير، قد أمد إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP) بدءًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك

وأشادت الرئيس التنفيذي لشركة "ال عال"، دينا بن طال جانانسيا، بهذا التطور باعتباره إنجازا، مما يشير إلى استعداد شركة الطيران لتوسيع ترددات الرحلات تحسبا للزيادة المتوقعة في الطلب. تم تصنيف نيويورك تقليديًا على أنها الوجهة المفضلة للمسافرين الإسرائيليين.

ومن جهتها أجرت شركة "ال عال" دراسة استقصائية للبالغين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى الخارج، وكشفت أن 30 في المئة فقط من المشاركين يحملون تأشيرات للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من بين أولئك الذين يفكرون في القيام برحلات إلى الولايات المتحدة، أشار 40 في المئة إلى متطلبات الحصول على التأشيرة باعتبارها العقبة الأساسية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا سمح للإسرائيليين بالدخول بدون تأشيرات، فإن استعدادهم للسفر إلى الولايات المتحدة سيزيد بنسبة 20 في المئة. علاوة على ذلك، كشفت أن 65 في المئة من المشاركين يعتبرون نيويورك الوجهة الأولى لهم في الولايات المتحدة، تليها لوس أنجلوس بنسبة 13 في المئة.

في المجمل، ستقوم شركة العال بتشغيل 49 رحلة أسبوعية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من يونيو من العام المقبل، وتقدم رحلات بدون توقف من تل أبيب إلى لوس أنجلوس وميامي وبوسطن. ومن المقرر أن تطلق شركة الطيران أيضًا طريقًا جديدًا إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا في أبريل.

أنشأت شركة العال مؤخرًا شراكة استراتيجية مع خطوط دلتا الجوية لتوسيع خيارات الاتصال داخل الولايات المتحدة.