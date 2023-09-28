نتنياهو سيلقي كلمة بشأن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي

"لقد عملنا على هذا الأمر لسنوات عديدة، ما يقرب من عقد من الزمن، وحتى أكثر من ذلك في العام الماضي عندما مررنا تشريعًا واسع النطاق في الكنيست

من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا رسميًا للأمة، مساء اليوم الخميس، بشأن قبول إسرائيل مؤخرًا في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي.وبينما تم الإعلان هذا الأسبوع، يمكن للإسرائيليين الذين يحملون جواز سفر بيومتري البدء في السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة اعتبارًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.

وكان نتنياهو قال قال، أمس الأربعاء، "اليوم نحتفل بلحظة مهمة ومبهجة لجميع مواطني إسرائيل. تم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، أخيرًا بعد سنوات عديدة" وتابع"هذا سيوفر لكم أيها المواطنون الإسرائيليون الكثير من الوقت والكثير من المتاعب والكثير من المال" وأضاف"لقد عملنا على هذا الأمر لسنوات عديدة، ما يقرب من عقد من الزمن، وحتى أكثر من ذلك في العام الماضي عندما مررنا تشريعًا واسع النطاق في الكنيست، التشريع الذي مكّن الأساس القانوني لهذه الخطوة"

وأضاف نتنياهو أن حوالي 40 دولة فقط من دول العالم معفاة من التأشيرات، والآن انضمت إسرائيل أيضًا إلى القائمة.

وعلى الرغم من أن الإعلان الأولي لوزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين اعتبرته السفارة الأمريكية في إسرائيل "سابقًا لأوانه"، إلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوضحت في بيان، الثلاثاء المنصرم، أن "وزير الأمن الداخلي... سيتخذ قرارًا في الأيام المقبلة". "

ومع الإعلان الرسمي، أمس الأربعاء، كشفت شركة طيران "ال عال" الإسرائيلية، اليوم الخميس، على الفور عن خططها الطموحة لزيادة رحلاتها إلى نيويورك في عام 2024، مما يشير إلى حرص صناعة الطيران الإسرائيلية على الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة.