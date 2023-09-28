القضاء الإيراني تيصدر لائحة اتهام رسمية بحق 73 أمريكيا ومن بينهم ترامب لصلتهم باغتيال قاسم سليماني

محمد مصدق“تم التعرف على 97 صفا من المتهمين”، مؤكدا أن “من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي"

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الخميس، "استدعاءات ولائحة اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعلى راسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”، في ما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع المنصرم، “عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال، قاسم سليماني، ومرافقيه، الشهر الوشيك”.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، إنه “تم التعرف على 97 صفا من المتهمين”، مؤكدا أن “من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم”، وفق موقع“سبوتنيك” الإخباري.

ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى “أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد”.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن إيران “تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني” وقال رئيسي، في كلمته خلال اجتماع الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، “لن ننسى دم الشهيد سليماني ولن نتوقف عن مساءلة المسؤولين عن اغتياله”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وفي السياق قال مستشار وزير الخارجية الإيراني عباس علي كدخدائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إنه “تم في إطار هذا الملف، تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية”.

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.