وزير الخارجية الأمريكية: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون حدثا تحوليا في" بالنسبة للشرق الأوسط

يكون هناك في الوقت نفسه تقارب بين الدولة الرائدة في الإسلام وإسرائيل، وهو ما سيكون له أصداء تتجاوز حدود الشرق الأوسط. لذا، إذا كان من الممكن تحقيق ذلك، فأعتقد أنه سيكون بمثابة تحول".

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على الإمكانات التحويلية والتحديات الهائلة التي تنطوي عليها هذه عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية مشيرا إلى أن هناك"تزايد احتمالات التطبيع بين البلدين"وسلط بلينكن الضوء على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه التطبيع على المنطقة، قائلاً: "أولاً، سيكون الأمر تحويليًا إذا تمكنا من الوصول إلى هناك. ستخرج من منطقة كانت، كما تعلمون أفضل من أي شخص آخر، عقودًا من الاضطرابات - لنعد إلى عام 1979، أو حتى قبل ذلك - وننتقل بذلك إلى آفاق منطقة أكثر استقرارًا وتكاملًا، بحيث يكون هناك في الوقت نفسه تقارب بين الدولة الرائدة في الإسلام وإسرائيل، وهو ما سيكون له أصداء تتجاوز حدود الشرق الأوسط. لذا، إذا كان من الممكن تحقيق ذلك، فأعتقد أنه سيكون بمثابة تحول".

جاءت تصريحات بلينكين في حوار له مع مجلة "الأطلسي"حيث أكد على أن "التطبيع سينقل المنطقة التي شهدت عقودا من الاضطرابات إلى آفاق منطقة أكثر استقرارا وتكاملا"وأشار إلى أن "تحقيق تقارب بين السعودية الدولة الرائدة في الإسلام، مع إسرائيل، سيكون له أصداء تتجاوز منطقة الشرق الأوسط."

وقال "إذا كان من الممكن تحقيق ذلك فأعتقد أنه سيكون بمثابة تحول" ثم استدرك قائلا إن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل" وكشف أن هناك قضايا "صعبة حقا مطروحة على الطاولة، نحن نعمل عليها" وتابع "أعتقد أن السعوديين والإسرائيليين مهتمون كذلك، ولكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع الكثير من القضايا العملية الصعبة، ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هناك ومتى".

وكانت قناة i24NEWS بالعربية، قد أجرت، أمس الأربعاء، لقاء مع وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس المتواجد في السعودية في زيارة تاريخية وكشفت أسارير وجهه مقدار الترحاب والأمان الذي شعر به الوفد الإسرائيلي في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال.

وقال الوزير "لا نشعر بأي خوف..أنت تشعر الهدوء والجوار والانفتاح وكأننا نتجول في تل أبيب". تواجدنا في المؤتمر اليوم وتوجه الي الكثير من المشاركين. حتى وزير السياحة السعودي أشار إلى وجود أشخاص لم نعتاد وجودهم في السعودية دون أن يذكر اسم إسرائيل بشكل واضح.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أجرى مقابلة، الأسبوع المنصرم، مع شبكة الأخبار الأمريكية "فوكس نيوز"، بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "إننا نقترب من السلام كل يوم". وأّنّ هناك فرصة سانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. إذا لم نفعل ذلك، فسوف يتأخر الأمر لعدة سنوات. فعندما يتوق ثلاثة قادة وثلاث دول الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى تحقيق نتيجة، فإن فرص النجاح تزداد.