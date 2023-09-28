وزير الخارجية التونسي : "تونس متمسكة بموقفها الرسمي الرافض للتطبيع مع إسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية"

نحن في تونس واضحون بشأن موضوع التطبيع. والرئيس قيس سعيد -وهو المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية- أكد أكثر من مرة أن كلمة تطبيع غير موجودة في قاموسه

كشف وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أن بلاده متمسكة بموقفها الرسمي الرافض للتطبيع مع إسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية" مشيرا إلى أن هناك “محاولات غير مباشرة لإقناع بلاده بالتطبيع"،وأضاف: “نحن أمام قضية مصيرية وعادلة بأتم معنى الكلمة (في إشارة للقضة الفلسطينية) وتونس كانت دائما تطبق مبادئ الشرعية الدولية. وأي كلام آخر يحيد عن هذا الأمر هو غير مقبول”.وتابع: “لم نتحدث مع أحد -بشكل رسمي- في هذا الموضوع (التطبيع)”.

واستدرك بقوله: “قد يكون هناك بعض المحاولات غير المباشرة، ولكن -رسميا- لم نتحدث في هذا الموضوع"

جاءت تصريحات عمار في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”حيث قال “نحن في تونس واضحون بشأن موضوع التطبيع. والرئيس قيس سعيد -وهو المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية- أكد أكثر من مرة أن كلمة تطبيع غير موجودة في قاموسه. لذلك نؤكد مجددا أنه ليس هناك تطبيع مع إسرائيل”.

وكان عمار زار الجزائر في اغسطس/أب المنصرم، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون، وسلّمه رسالة من الرئيس سعيد، لم تكشف وزارة الخارجية عن فحواها، في وقت تحدثت مراقبون عن سعي سعيد لتوضيح موقفه من التطبيع لتبون، "وسط الحديث عن جهود تبذلها الإمارات لإلحاق تونس بقطار التطبيع العربي مع إسرائيل".

وفي وقت لاحق كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن فحوى الرسالة التي سلمها نظيره التونسي للرئيس تبون، حيث أكد أنها "تفند بشكل قاطع أي خطوة لتونس باتجاه التطبيع" وفي السياق كان البرلمان التونسي أكد في وقت سابق أنه "يناقش مقترح قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل"