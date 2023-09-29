استطلاع إسرائيلي: الليكود يستعيد قوته ويحقق إنجازًا بعد اسبوع ناجح

بحسب الاستطلاع الحالي، يخسر حزب معسكر الدولة ثلاثة مقاعد، مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما يكسب الليكود مقعدين

بعد المواجهات خلال صلاة يوم الغفران في ميدان ديزنغوف وساحة "هبيما" في تل أبيب، وبعد الزيارة التاريخية لوزير السياحة حاييم كاتس إلى المملكة العربية السعودية، وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإعلان الرسمي للإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة – تغيّرت خريطة المقاعد في الكنيست في حال اجراء انتخابات اليوم.

وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجرته بقيادة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4All. وبحسب الاستطلاع الحالي، يخسر حزب معسكر الدولة ثلاثة مقاعد، مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما يكسب الليكود مقعدين.

على الرغم من ذلك، لأول مرة منذ 24 أيار/مايو يصل الحزبان (ألليكود ومعسكر الدولة) إلى التكافؤ من حيث المقاعد - 28 لكل منهما. إلا أن هذا التغيير الكبير يقابل ذلك زيادة حزبي (يش عتيد وميرتس بمقعد واحد) وانخفاض عدد مقاعد "عوتسما يهوديت" إلى أربعة مقاعد، بحيث يتم تعزيز الائتلاف الحكومي في النهاية بمقعد واحد فقط مقارنة بالأسبوع الماضي لتكون النتيجة 54 مقعدا مقابل 66 لأحزاب المعارضة بما في ذلك الأحزاب العربية.

ووفقا للاستطلاع، يحصل الليكود على 28 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" المتدين على 10 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضا على 7 مقاعد و"عوتسماة يهوديت" بقيادة بن غفير على 4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 28 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 17 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، و5 مقاعد لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 5 مقاعد مثلها للجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير. فيما يفشل حزبي "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.