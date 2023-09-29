خلال ساعات: مقتل شخصين من أبناء المجتمع العربي في إسرائيل

قتل أمس الخميس في المجتمع العربي في إسرائيل وخلال ساعات معدودات، عيد الزيادين، رجل في السبعينيات من عمره من بلدة مسعودين العزازمة في الشتات البدوي في النقب. وبحسب الشبهة فإن خلفية القضية هي الانتقام الدموي لجريمة قتل أخرى حدثت قبل نحو عامين.

وبعد ساعات قليلة، قُتل راني قيس، الشاب البالغ من العمر حوالي 20 عامًا، بالرصاص في مدينة الفريديس بالقرب من حيفا، وتوجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

وأعلن عن وفاة الزيادين في مستشفى سوروكا في بئر السبع، بعد أن أدخل إليه بحالة خطيرة. ووصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث في النقب، وباشرت التحقيق في ملابسات القضية، فيما قامت بجمع النتائج واتخاذ إجراءات إضافية لتحديد مكان المشتبه بهم المتورطين في الحادث.

ووصل إلى مكان الحادث في الجنوب قائد المنطقة الجنوبية أمير كوهين، الذي كان يتابع عن كثب أنشطة قوات الشرطة في مدينة رهط، وأجرى تقييماً للوضع، ووجه خلاله بإسناد التحقيق إلى الوحدة المركزية في منطقة النقب. بالإضافة إلى ذلك، وجه باتخاذ إجراءات تنفيذية بحق العائلات المتورطة في نزاعات عنيفة وبذل كافة الجهود في البحث عن المشتبه بهم المتورطين في الحادث واعتقالهم.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا مساء اليوم بعد سلسلة جرائم القتل في المجتمع العربي في الأيام الأخيرة، كتب فيه: "إن الأدلة من جرائم القتل الأخيرة في المجتمع العربي صادمة ومفجعة. أرسل تعازي إلى عائلات الضحايا".

ووفقا لنتنياهو، "بمجرد انعقاد الكنيست، سنصدر سلسلة من القوانين التي ستمنح سلطات إنفاذ القانون أدوات مهمة ومبتكرة لمحاربة الجريمة المنظمة وعناصر العنف الأخرى. نحن ملتزمون بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي كما فعلنا من قبل مع منظمات إجرامية أخرى."