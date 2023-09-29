القصة وراء حرق عشرة سيارات بمناطق متفرقة بمدينة حيفا شمالي إسرائيل

تمكنت مباحث قسم شرطة منطقة الساحل من إلقاء القبض على مشتبه به، قبض عليه متلبسا بإشعال سيارة في إحدى الحالات

تم إحراق حوالي عشر مركبات الليلة (بين الخميس والجمعة) في ثلاثة مواقع في حيفا، وتشتبه الشرطة ورجال الإطفاء في أن هذه هجمات حرق متعمدة. ومن بين أمور أخرى، تم التحقق مما إذا كانت المركبات قد أضرمت فيها النيران في محاولة لتحصيل "رسوم الحماية".

تمكنت مباحث قسم شرطة منطقة الساحل من إلقاء القبض على مشتبه به، قبض عليه متلبسا بإشعال سيارة في إحدى الحالات، وألقت القبض عليه في نهاية مطاردة قصيرة، وتمكن مشتبه به آخر كان معه من الفرار .

وقع الحريق الأول عند منتصف الليل في شارع باروخ هكوهين. والثانية بعد حوالي ربع ساعة، في شارع ياد لبانيم – وهناك تم اعتقال المشتبه به؛ وحوالي الساعة 02:00 صباحًا وقع حريق متعمد ثالث في شارع موسخيم في تشيك بوست.

وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ، "في الحادثة الأولى التي وقعت في شارع باروخ هكوهين، عمل فريق على إخماد حريق في إحدى المركبات. وسرعان ما سيطروا على الحريق لكنهم لم يتمكنوا من منع إلحاق أضرار بمركبتين تضررتا بسبب حريق".

وأضافت : "في الوقت نفسه، ورد بلاغ عن اشتعال النيران في مركبة أخرى على طريق ياد لامبان. وسرعان ما سيطر الاطفائيون، باستخدام رغوة إطفاء الحريق، على حريق السيارة ومنعوا انتشار الحريق". وهناك، كما ذكرنا، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وتمكن الشخص الذي كان معه من الفرار.

وأضافت إدارة الإطفاء أنه "في الحدث الأخير والأكثر أهمية، احترق ما لا يقل عن ست مركبات في موقف السيارات في منطفة تشيك بوست". وأضافت أن "رجال الإطفاء وصلوا بأعداد كبيرة، وبالاستعانة برافعة عالية الارتفاع، تحركوا بقوة وإصرار وسيطروا على الحريق قبل أن ينتشر ويلحق أضرارا بالمركبات والشركات الأخرى القريبة".

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة. وتحقق الشرطة، من بين أمور أخرى، فيما إذا كانت هناك صلة بين الحالات الثلاث.