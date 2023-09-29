"تم التوصل إلى اتفاقيات إضافية وهي توسيع منطقة الصيد في غزة، وزيادة عدد البضائع المسموح بتصديرها من غزة وتوسيع المعدات المسموح باستيرادها من غزة"

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، أنه بوساطة مصرية تم التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية، مقابل إنهاء المظاهرات على السياج الحدودي لقطاع غزة، حيث "طالبت حماس بمضاعفة عدد العمال الغزيين العاملين في إسرائيل".

وقال أحد المصادر إنه "من المتوقع أن تزيد إسرائيل قريبا عدد العاملين من 17500 إلى 20 ألفا، وإلى 30 ألفا خلال العام الوشيك، بشرط الحفاظ على الهدوء في غزة"في ما أفاد مسؤول في غزة تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنه "تم التوصل إلى اتفاقيات إضافية وهي توسيع منطقة الصيد في غزة، وزيادة عدد البضائع المسموح بتصديرها من غزة وتوسيع المعدات المسموح باستيرادها من غزة"

في غضون ذلك، قال المبعوث القطري محمد العمادي، إن "الدوحة أوقفت التصعيد في غزة وحصلت على اتفاقيات لفتح معبر إيريز أمام العمال". وأضاف أن "الوضع الإنساني في غزة مأساوي ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأمور". قررت إسرائيل، أمسالخميس، إعادة فتح معبر إيريز أمام دخول 18500 عامل من قطاع غزة، بعد إغلاقه خلال الأسبوعين المنصرمين لأسباب أمنية. وترى المؤسسة الأمنية أن قرار إعادة فتح معبر إيرز أمام دخول آلاف العمال المتجهين إلى إسرائيل مهم للاستقرار الأمني ​​في قطاع غزة.

ويرتكز قرار وقف إطلاق النار على "ضرورة التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين الذين يشكل العمل في إسرائيل بالنسبة لهم ركيزة وشرياناً لاقتصاد السكان" وقال مصدر مقرب من حركة حماس للقناة الإسرائيلية (12)، أمس الخميس، إن "مصر شاركت بنشاط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس" وتاع "حماس أبلغتها أنها ستنهي الاشتباكات حول الجدار بشكل تدريجي، وهذا ما دفع إسرائيل إلى فتح معبر إيرز، هذه إجراءات متبادلة".