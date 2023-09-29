سوريا: النساء في طليعة التظاهرات في مدينة السويداء ويطالبون بـ"حكومة انتقالية ودستور جديد"

"ما بين 2000 و2500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، أطلق بعضهم هتافات منددة بالنظام ولوحوا بأعلام درزية"

شهدت مدينة السويداء (معقل الأقلية الدرزية) جنوب سوريا، اليوم الجمعة، "تظاهر مئات السوريين في وقت تتزايد مشاركة النساء في التظاهرات المنددة بالنظام والتي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر"، وقالت ناشطة وشاهدة عيان لوكالة فرانس إن "ما بين 2000 و2500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، أطلق بعضهم هتافات منددة بالنظام ولوحوا بأعلام درزية"

وحمل متظاهر لافتة كبيرة كتب عليها لائحة من المطالب من بينها "حكومة انتقالية ودستور جديد وتطبيق القرار الأممي 2254 وعودة النازحين والمعتقلين إلى ديارهم"، حيث أودت الحرب بأكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين.

تشهد محافظة السويداء ، تظاهرات سلمية منذ قرار حكومة الرئيس بشار الأسد رفع الدعم عن الوقود الشهر المنصرم، وسدد القرار ضربة للسوريين الذين يرزحون تحت وطأة نزاع مستمر منذ أكثر من عام وصعوبات اقتصادية.

وفي السياق أكد الحزب التقدمي الاشتراكي “موقفه المبدئي السياسي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه المشروعة المُوحَّدة بالحرية والعدالة والكرامة” وجدّد الحزب بحسب بيان صادر عن مفوضية الإعلام “توجيه التحية إلى سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ومواقفه الحريصة على وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، والمتنبّه لمخاطر الاستغلال الممكن لهذا الحراك من أصحاب مشاريع التقسيم ومحاولات الفتنة المذهبية والمناطقية”، منوهاً “بالمواقف والإيضاحات التي يتولى التعبير عنها الناشط ماهر شرف الدين، التي تضع تحركات أهالي السويداء في سياقها السياسي والوطني الصحيح في مواجهة نظام الاستبداد، وفي رفض الفتنة والتقسيم على السواء”.