"تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني مريم جلالي دهكردي أعلنت، اليوم الجمعة، "استمرار الجهود الإيرانية والسعودية لتطوير العلاقات السياحية وإلغاء التأشيرة بين البلدين" ودعت وزير السياحة السعودي لزيارة إيران.

واشارت مريم جلالي دهكردي، التي تتواجد حاليا في الرياض للمشاركة في فعاليات، يوم السياحة العالمي، إلى أنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين"، ويقام يوم السياحة العالمي في الرياض، حيث اجتمع في هذا الحدث أكثر من 500 مسؤول وخبير من 120 دولة.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا في مارس /اذار المنصرم، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وقد استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

وفي السياق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت المنصرم عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.