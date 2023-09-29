مسؤول أذربيجاني لـ i24NEWS:"نضمن ممرا آمنا وكريما للأرمن الذين اختاروا المغادرة"

"الصداقة التاريخية التي تربط الدولة ذات الأغلبية المسلمة بالشعب اليهودي" وأضاف أن "البلدين يقيمان علاقاتهما على مفهوم التعاون الثنائي والعلاقات الثنائية".

قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان حكمت حاجييف في باكو لـ i24NEWS، اليوم الجمعة، إن "أذربيجان تؤمن ممرا آمنا وكريما عبر الحدود للأرمن للذين اختاروا مغادرة إقليم ناغورنو كاراباغ بمحض إرادتهم"مشيرا إلى أن بلاده تقدم "المساعدات الإنسانية التي تقدمها أذربيجان للأرمن الذين يخرجون من معقل المتمردين المستسلمين".

وقال حاجييف إن "ضمان استمرار الأذربيجانيين والأرمن في العيش جنبًا إلى جنب بكرامة وازدهار واحترام متبادل هو أمر أساسي لرؤية باكو"، مشددًا على رسالة أذربيجان إلى السكان المحليين بأن "أمنهم مضمون" وتابع " باكو تحترم حرية التنقل والاختيار السيادي والفردي لكل فرد"

وردا على سؤال حول علاقات باكو الوثيقة مع القدس، قال حاجييف إن هذه السياسة تمثل "خيارا واعيا من جانب الحكومة الأذربيجانية"، وأشار إلى "الصداقة التاريخية التي تربط الدولة ذات الأغلبية المسلمة بالشعب اليهودي" وأضاف أن "البلدين يقيمان علاقاتهما على مفهوم التعاون الثنائي والعلاقات الثنائية".