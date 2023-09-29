الرئيس التركي: "نهدف لأن تتجاوز صادراتنا الدفاعية 6 مليارات دولار من خلال إنجاح 850 مشروعا "

اردوغان:"استمرار العمل بمشروع الطائرة القتالية المحلية من الجيل الخامس ’قآن’ وترسيخ تركيا مكانتها الرائدة بمجال المسيرات بواسطة ’أقنجي تيها’ و’أق صونغور’"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية"، مشيرا إلى أن بلاده تهدف إلى أن "تتجاوز صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية 6 مليارات دولار"

ولفت اردوغان إلى "استمرار العمل بمشروع الطائرة القتالية المحلية من الجيل الخامس ’قآن’ وترسيخ تركيا مكانتها الرائدة بمجال المسيرات بواسطة ’أقنجي تيها’ و’أق صونغور’"وتابع: "فكما زدنا صادراتنا في هذا المجال من 248 مليون دولار (في 2002) إلى 4.5 مليارات دولار العام المنصرم، سنتخطى هذه الأرقام أيضا إن شاء الله".

وأشار اردوغان إلى دخول السفينة "تي سي جي الأناضول" المحلية الصنع التي تعد أول حاملة مسيرات في العالم الخدمة ورفعها العلم التركي، ما يبعث على الافتخار.

جاءت تصريحات اردوغان في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب) ويستمر حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول الوشيك، ولفت إلى أن المهرجان الذي يعد أكبر مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العالم، استقبل 330 ألف زائر منذ الأربعاء، في نسخته الحالية بإزمير.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحدث سيكون فعالية تليق بمدينة إزمير ومئوية تأسيس الجمهورية التركية.ونوه بأن "قزل إلما" المحلية ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدا في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش"

وانطلق في ولاية إزمير غرب تركيا، الأربعاء المنصرم، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم. ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.