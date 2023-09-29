الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع عسكري في الضفة الغربية

أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار، مساء اليوم الجمعة، على فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع عسكري في الضفة الغربية، أسفر عن إصابتين وتم نقلهما لتلقي العلاج"

أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار، مساء اليوم الجمعة، على فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع عسكري في الضفة الغربية، أسفر عن إصابتين وتم نقلهما لتلقي العلاج، ولم تقع أي أضرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه بوساطة مصرية تم التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية، مقابل إنهاء المظاهرات على السياج الحدودي لقطاع غزة، حيث "طالبت حماس بمضاعفة عدد العمال الغزيين العاملين في إسرائيل".

وقال أحد المصادر إنه "من المتوقع أن تزيد إسرائيل قريبا عدد العاملين من 17500 إلى 20 ألفا، وإلى 30 ألفا خلال العام الوشيك، بشرط الحفاظ على الهدوء في غزة"في ما أفاد مسؤول في غزة تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنه "تم التوصل إلى اتفاقيات إضافية وهي توسيع منطقة الصيد في غزة، وزيادة عدد البضائع المسموح بتصديرها من غزة وتوسيع المعدات المسموح باستيرادها من غزة"