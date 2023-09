صور تجمع وزير السياحة الإسرائيلي ونظيره السوري في السعودية

جمعت صور التقطت خلال يوم السياحة العالمي في الرياض بين وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس ونظيره السوري محمد رامي رضوان مارتيني ، من أبرزها صورة تذكارية لوزراء السياحة من كافة الدول في اختتام مؤتمر السياحة العالمي، حيث تصادف وقوف الوزير كاتس بين وزير السياحة الأفغاني في حكومة "طالبان ووزير السياحة السوري، مع وزراء آخرين من دول مختلفة لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

