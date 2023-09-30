صور تجمع وزير السياحة الإسرائيلي ونظيره السوري في السعودية

جاء هذا خلال مشاركة الوزيرين في مؤتمر السياحة العالمي الذي انعقد على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض

جمعت صور التقطت خلال يوم السياحة العالمي في الرياض بين وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس ونظيره السوري محمد رامي رضوان مارتيني ، من أبرزها صورة تذكارية لوزراء السياحة من كافة الدول في اختتام مؤتمر السياحة العالمي، حيث تصادف وقوف الوزير كاتس بين وزير السياحة الأفغاني في حكومة "طالبان ووزير السياحة السوري، مع وزراء آخرين من دول مختلفة لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

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إلا أن الوزير السوري لدى ملاحظته وجود وزير السياحة الإسرائيلي الى جانبه فطلب الابتعاد من موقعه والوقوف في مكان آخر لالتقاط الصور، لكن وزير السياحة الأفغاني بقي في مكانه، في حين التقطت صورة أخرى للوزير السوري خلال مشاركته في أخد نقاشات المؤتمر حيث تواجد بنفس القاعة مع الوزير الإسرائيلي.

واعتبر الوزير كاتس أول وزير سياحة إسرائيلي يزور السعودية ، حيث زارها على رأس وفد رسمي وبعد تلقيه دعوة رسمية علنية من جانب السلطات السعودية لحضور مؤتمر يوم السياحة العالمية الذي استضافية الرياض على مدار يومين. وصرح كاتس بعد عودته من السعودية الجمعة بأنه "اجتمع على هامش المؤتمر مع زعماء دول لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وأعرب هؤلاء من جانبهم على التعاون مع إسرائيل".