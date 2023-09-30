وذكر البيان: "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي (..) حيث استشهد اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه الخطيرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، نقلا عن القيادة العامة لـ"قوة دفاع البحرين"، أمس الجمعة، أن عنصر من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، قتل متأثرا بجراحه جراء "هجوم حوثي" قبل أيام، ليرتفع عدد قتلى الهجوم إلى أربعة.

وقالت القيادة، في بيان أصدرته عبر حسابها الموثق بمنصة إنستغرام، "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي (..) حيث استشهد اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى يوم الاثنين الماضي".

وأضاف البيان أن ذلك كان "خلال تأدية واجبه ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".

وكانت قد أعلنت المنامة مساء الاثنين، مقتل اثنين من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، جراء "هجوم حوثي"، وسط إدانات عربية وصمت حوثي ومطالبة بحرينية بتسليم المسؤولين عن مهاجمة قواتها بالحد الجنوبي السعودي.

وبإعلان "قوة دفاع البحرين" وفاة الكبيسي، يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى أربعة، بعد أن أعلنت المملكة الأربعاء، وفاة عنصر ثالث من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، متأثرا بجراحه جراء الهجوم، فيما أعلنت مقتل عنصرين مساء الاثنين.

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن جماعة الحوثي اليمنية تعليق على الهجوم.