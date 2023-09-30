كشف مصدر مصري مطلع على المباحثات أن القاهرة "طالبت أبوظبي، في إطار محاولات التنسيق معها في السودان، بالضغط على من أجل استعادة مصر معدات عسكرية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن مباحثات أجريت أخيراً بين مصر والإمارات، بشأن الأوضاع في السودان، وذلك استكمالاً للمباحثات خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي، الأسبوع الماضي، والتي التقى خلالها نظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وقال دبلوماسي مصري، شرط عدم ذكر اسمه، إن المباحثات المصرية الإماراتية "تتركز في الوقت الحالي على مصير مصريين (يرجح) أن قوات الدعم السريع، لا تزال تحتجزهم، منذ اندلاع الاشتباكات مع قوات الجيش النظامي منتصف إبريل/نيسان الماضي".

ومن جانب اخر، كشف مصدر مصري مطلع على المباحثات أن القاهرة "طالبت أبوظبي، في إطار محاولات التنسيق معها في السودان، بالضغط على من أجل استعادة مصر معدات عسكرية مصرية كانت في قاعدة مروي العسكرية في السودان، ضمن اتفاق التدريبات المشتركة مع الجيش السوداني قبل اندلاع الاشتباكات".

ورجحت مصادر سودانية أن تكون هناك مجموعة مصرية، لا تزال تحت إقامة جبرية في أحد المباني الملحقة بالسفارة المصرية في الخرطوم، وذلك في إطار الاتفاق الذي أسفر عن تحريرهم من أيدي عناصر الدعم السريع عقب نحو أسبوع من الاشتباكات.

وكانت مصر تسلمت في 19 إبريل/نيسان الماضي، جنوداً كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في السودان، بعد سيطرتها على مطار مروي العسكري، الذي كان الجنود المصريون يتواجدون فيه للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية.

وأكّد السيسي، في تصريحات إعلامية وقتها، أنّ "القوات المصرية كانت موجودة هناك ضمن بروتوكول مع الدولة السودانية، وكانت قوّة رمزية للتدريب، وليس لدعم طرف على حساب آخر".