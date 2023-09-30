صحيفة الرياض: السعودية ليست في عجلة من أمرها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

أشارت وسائل إعلام سعودية إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذكرت أنه لا تزال هناك عدة خطوات على الطريق، وأن ذلك قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع

أشارت وسائل إعلام سعودية، اليوم (السبت)، إلى عملية التفاوض على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذكرت أن هناك عدة خطوات أخرى على الطريق، وأن ذلك قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع. وبحسبهم فإن "السعودية ليست في عجلة من أمرها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل من خلال الوساطة الأمريكية".

وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها أن "المفاوضات حول القضايا القديمة والمهمة ستستغرق وقتا طويلا، أكثر بكثير مما كان متوقعا، حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاقات".

ويأتي المقال بعد تقارير تفيد بأن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في الولايات المتحدة، جون كيربي، أعلن الليلة الماضية عن وضع بنية تحتية أساسية لاتفاق سيشمل التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وأشار كيربي إلى أن "جميع الأطراف وضعت إطارا أساسيا لما يمكن أن نسعى لتحقيقه"، مضيفا أن "الأمريكيين حذرون بشأن الكشف عن تفاصيل ومتطلبات كل طرف من الاتفاق".

وأضاف كيربي في كلماته أنه "كما هو الحال في أي ترتيب معقد، فإنه سيكون حتماً، سيتعين على الجميع القيام بشيء ما - وسيتعين على الجميع التنازل عن بعض الأمور". ويمكن تفسير هذا البيان أيضًا على أنه مطالبة من إسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين. وأوضح أن "الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيفيدهما ويفيد مصالح الولايات المتحدة والجميع في المنطقة".