10 جرحى في اشتباكات بين معارضي النظام في إريتريا ومؤيديه في تل أبيب

ممثلو الجالية الإريترية يحذرون من أن "التهديدات تتزايد يوما بعد يوم".

لا تزال المعركة الداخلية الإريترية، التي امتدت إلى شوارع تل أبيب بداية الشهر الجاري، بين طالبي اللجوء المعارضين للنظام والمتسللين المؤيدين له، تهدد السلام في جنوب المدينة.

لقد تم بالفعل نسيان أعمال الشغب والاضطرابات التي حصلت من قبل، لكن ممثلي الجالية الإريترية يحذرون من أن "التهديدات تتزايد يوما بعد يوم". وفي الليلة الماضية، اندلع شجار في حي "هاتكفا" بين بعض الأجانب، حيث تعرض حوالي عشرة أشخاص للطعن والجرح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ممثلو الجالية الإريترية رسالة إلى وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، وإلى الشرطة - حذروا فيها من أنه منذ الاشتباكات "تتزايد التهديدات يوما بعد يوم". وفي رسالة أرسلوها بعد مقتل طالب اللجوء من معارضي النظام، كتبوا أن "النساء غير قادرات على مرافقة أطفالهن بسبب التهديدات والعنف الذي يتعرضن له من مؤيدي النظام".

وبحسبهم فإن "عمليات الترهيب والعنف الجسدي من جانب أنصار النظام تتم بشكل منظم وممنهج عندما يعود الناس من العمل أو في طريقهم إلى العمل بوحشية، وهذا يدل على أن هناك من يقف وراء هؤلاء المجرمين وإن التنفيذ والعقوبة المخففة تدفع المجرمين إلى التصرف بطريقة وحشية ومستمرة".

وأضاف ممثلو الجالية أيضًا: "نحن كمنظمة مجتمعية تعمل من أجل حياة سلمية لمجتمعنا بأكمله، نشعر بالانزعاج من سفك الدماء والخوف الذي تم زرعه بين المجتمع وندرك أن هذا يتجاوز قدراتنا. لذلك نطلب من الشرطة الإسرائيلية معاقبة المجرمين والعمل من أجل سلامة غالبية الأشخاص العاديين الذين يعيشون وفقًا للقانون".