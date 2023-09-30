معظم الإسرائيليين يخشون من احتمال امتلاك المملكة العربية السعودية أسلحة نووية

56% يؤيدون التطبيع مع السعودية، و39% يتفقون مع زعيم المعارضة لابيد على عدم التوقيع على اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها

يؤيد معظم الإسرائيليين اتفاق التطبيع مع السعودية، كما يخشى معظمهم من احتمال امتلاك السعودية أسلحة نووية، بحسب بيانات الاستطلاع التي نشر مساء اليوم (السبت) في برنامج "كل شيء سياسي" على قناة "كان 11" الإسرائيلية.

وبحسب الاستطلاع فإن 56% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق التطبيع مع السعودية و12% لا يؤيدونه و32% لا يعرفون إذا كانوا يؤيدونه أم لا. ومن بين هؤلاء، يؤيد الاتفاق 63% من ناخبي الائتلاف، ويعارضه 9% فقط من ناخبي الائتلاف. 67% من ناخبي الليكود يؤيدون الاتفاق و11% من ناخبي الليكود يعارضونه.

أما بين الناخبين المعارضين فإن 58% يؤيدون الاتفاق مع السعودية و16% فقط لا يؤيدونه.

وحذر زعيم المعارضة يائير لابيد من منع التوقيع على اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. ويوافق 39% من الإسرائيليين على هذا الادعاء، فيما يعارضه 28%.