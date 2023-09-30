191 قتيل جراء العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام

174 من القتلى قتلو رمياً بالرصاص، منهم 88 دون سن الثلاثين

قُتل رجل خمسيني بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم (السبت) في بلدة الخوالد. وتم نقله إلى مستشفى رمبام في حالة حرجة، إلا أنه تم إعلان وفاته هناك، كما أصيب في الحادث رجل آخر يبلغ من العمر 30 عاما، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال المسعف في نجمة داود الحمراء،ناثان شاهار: "بالقرب من مدخل القرية، أشار لنا صديقنا الذي يقود مركبة بالتوقف وأحضر لنا أحد المصابين، وهو رجل يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، وكانت إصابته خطيرة. قمنا بنقله إلى وحدة العناية المركزة وتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى".

وأضاف: "بعد لحظات قليلة، تم إحضار جريح آخر إلينا، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، مصاب بجروح بالغة، وكان فاقداً للوعي، ولا نبض ولا تنفس، قدمنا ​​له العلاج الطبي ونقلناه في سيارة للعناية المركزة تابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى أثناء إجراء عمليات الإنعاش لأنه كان في حالة حرجة، وبعد وقت قصير تم إعلان وفاة المصاب في المستشفى".

وعقب الحادثة، ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي في اسرائيل إلى 191 ضحية منذ بداية عام 2023، بينما في الفترة المقابلة من العام الماضي لم يتجاوز عدد الضحايا 81 ضحية. 174 من القتلى قتلو رمياً بالرصاص، منهم 88 دون سن الثلاثين.