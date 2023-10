تقارير: غارة جوية على شحنة أسلحة إيرانية منسوبة لإسرائيل في سوريا

أفادت تقارير سورية بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا في وقت مبكر من صباح الأحد مستهدفًا شحنة أسلحة إيرانية في سوريا، ووقع الهجوم بين قريتي الأسد والديماس، غرب العاصمة دمشق.

تأتي هذه التقارير بعد حوالي أسبوعين من اتهام سوريا لإسرائيل بشن هجوم غير عادي في وضح النهار على الحدود – حيث قتل اثنان من نشطاء الجهاد الإسلامي في تلك الغارة. وعقب الجيش الإسرائيلي في بيان على استهدافه موقعين عسكريين في عين التينة في هضبة الجولان السوريّ معلللا ذلك بخرق اتفاق فكّ الاشتباك 1974، الذي يقضي بإخلاء تلك المباني من أي نشاط، في حين أنه رصد استخداما لتلك البنية التحتية.