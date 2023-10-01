الزيارة جاءت بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في "مؤتمر البريد العالمي" بمشاركة 192 دولة والمنعقد في الرياض

انطلق صباح اليوم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي على رأس وفد خاص للمشاركة في "مؤتمر البريد العالمي" في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب موقع "والا" انطلق الوفد بدون ممثل عن شركة البريد. وبشكل استثنائي سيشارك في المؤتمر الذي يضم 192 عضوا من دول العالم وشركات البريد التابعة لها، ممثلو وحدة التجارة التابعة لشركة البريد في فعاليات المؤتمر بشكل افتراضي فقط. وقال مكتب الوزير كارعي بأنه "تمت دعوتهم".

من بين المشاركين في الوفد الخاص هناك: نعاما هنيغ، مديرة قسم العلاقات الدولية في الوزارة، نائب المدير العام للوزارة ومساعده، رئيس لجنة الاقتصاد النائب دافيد بيطون ومسؤولون من وزارة الاتصالات، وسيشارك ممثلو شركة البريد الإسرائيلي في جزء من الجلسات بشكل افتراضي.

ويعتبر "مؤتمر البريد العالمي" الإطار الأعلى لاتحاد البريد العالمي الذي يضم 192 دولة بما يشمل إسرائيل. المؤتمر يجتمع مرة كل أربع سنوات ويشارك فيه ممثلون من وزارة الاتصالات، شركة البريد ووزارة الخارجية (والمسؤولة عن المنظمات الدولية وتساعد بشكل أساسي بالاهتمام بالقضية السياسية لنقل البريد الى السلطة الفلسطينية)، وعلى ضوء التغييرات في قطاع البريد، تستطيع الدول تحديد موعد إقامة المؤتمر وليس شرطا عقده كل أربع سنوات.