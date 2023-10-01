ستقام خلال الأيام القليلة القادمة مراسم عسكرية للكشف عن شاهد القبر الذي سيحمل، لأول مرة، بعد 75 عامًا، اسم المرحوم دوف (بارلا) عوض كلمة"مجهول" التي نقشت على شاهد القبر طيلة هذه المدة

كشف تحقيق أجراه فرع البحث عن المفقودين في الجيش الإسرائيلي عن توصله إلى مكان دفن الجندي المرحوم دوف (بارلا) برودر والمدفون في قبر مجهول في مقبرة بيتح تكفا، منذ 75عاما خلت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تحديد موقع الجندي الراحل دوف (بارلا) برودر، الذي سقط خلال أدائه مهمة كلفته بها "الدولة" في حرب الاستقلال وبقي مكان دفنه مجهولا، في أعقاب تحقيقات مضنية استمرت أكثر من عقد من قبل الفرع لتحديد مكان المفقودين في قسم الإصابات بجيش الدفاع الإسرائيلي".

IDF وثيقة من لواء "ألكسندروني" تفيد بأن المرحوم دوف لم يعد من عملية "المدينة"، استخدمها المحققون في التحقيق.

تبدأ الحكاية من أحد القبور في مقبرة سغولا في بيتح تكفا حيث يرقد رفات جندي مجهول منذ معارك أيار/مايو 1948 في حرب الاستقلال. وفي عام 2006، بدأ فرع المفقودين التحقيق لتحديد هوية الجندي المدفون في هذا القبر.

وفي الأعوام 2006-2023، تم تنفيذ عمليات تحقيقية متنوعة لتحديد هوية الجندي المجهول، بما في ذلك الفحص الدقيق للوثائق والشهادات ذات الصلة من ذلك الوقت، واستجواب شهود المعركة، وتحليل مسار المعركة وفحص عملية إخلاء الضحايا إلى مستشفى "بلينسون" بعد ذلك لإجراء الاختبارات الأنثروبولوجية والمزيد.

استغرق التحقيق عناء سنوات، وأفضى إلى التمكن من إنشاء تسلسل شبه كامل لتجنيد الراحل دوف كسائق مدرعة، ومسار المعركة والأضرار التي لحقت بالسيارة المدرعة، والإخلاء إلى مستشفى بلينسون والدفن في سغولا.

أثمر هذا التسلسل أخيرًا عن التعرف على الجندي المجهول باسم الراحل دوف (بارلا) برودر.

في 13 مايو 1948، انطلقت الكتيبة 33 من لواء "إسكندروني" إلى عملية "دولة". وشارك الراحل دوف في المعركة كسائق مدرعة، وعندما أرسل لتوفير الغطاء لقوة أخرى في الميدان، وقعت مواجهة مع قواته أصيبت خلالها السيارة المدرعة التي كان يستقلها.

IDF الراحل دوف برودر، 1947

ولم يتم منذ ذلك الوقت العثور على جثة دوف أو التعرف عليها بين القتلى. واعتبر شهيدا لا يعرف مكان دفنه.

وتلقى أفراد عائلته، بما في ذلك أرملته باتيا برودر البالغة من العمر 95 عامًا، تحديثًا الليلة الماضية (السبت) حول انتهاء التحقيق من رئيس قسم الموارد البشرية الرائد يانيف عاشور.

ستقام خلال الأيام القليلة القادمة مراسم عسكرية للكشف عن شاهد القبر الذي سيحمل، لأول مرة، بعد 75 عامًا، اسم المرحوم دوف (بارلا) عوض كلمة"مجهول" التي نقشت على شاهد القبر طيلة هذه المدة.

Kedem Auction House الترحيب برئيس الوزراء ديفيد بن غوريون في حيفا خلال حرب استقلال إسرائيل عام 1948

هذه هي ثاني حالة هذا العام يتم فيها تحديد موقع دفن الجنود المجهولين. وحتى بعد مرور 75 عامًا، يواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل عودة الأسرى والمفقودين والشهداء الذين لا يعرف مكان دفنهم، على ما أكد رئيس قسم الموارد البشرية يانيف عاشور.

Hadas Parush/Flash90 أفراد عائلات وجنود إسرائيليون ومقاتلون قدامى يقفون بجانب قبور مقاتلي البلماح الذين لقوا حتفهم خلال حرب 1948، في مقبرة كريات عنافيم العسكرية في إسرائيل، 1 مايو، 2017.

وأضاف المسؤول: "بذلك أغلق جيش الدفاع الإسرائيلي الدائرة والدين القيمي والأخلاقي الذي يدين به الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل لدوف، الذي ضحى بحياته من أجل إسرائيل، ولأرملته وأفراد عائلته الذين فقدوا أغلى ما لديهم".