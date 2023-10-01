الأمواج تجرف إلى شاطئ نتانيا وسط إسرائيل قاربا يحمل أوراق 8 مواطنين صوماليين وأتراك

لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط مع ركاب القارب، هل أطاحت بهم مياه البحر من القارب قبل وصوله أم أنهم تركوا القارب ومحتوياته بعد وصوله إلى الشاطئ

وقعت حادثة غامضة صباح الأحد في مدينة نتانيا الساحلية الإسرائيلية، عندما انجرف زورق غير مأهول إلى الشاطئ.

عثرت السلطات بداخله على معدات ووثائق شخصية وأوراق هوية لثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون صوماليون وأتراك، مما أثار مخاوف بشأن مكان وجودهم وسلامتهم. وكانت إحدى أوراق الهوية على الأقل تابعة لطفل.

كما اشتمل القارب على زجاجات مياه ووجبات خفيفة للطاقة، وفقا لموقع واينت.

لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط مع ركاب القارب، هل أطاحت بهم مياه البحر من القارب قبل وصوله أم تركوا القارب ومحتوياته بعد وصوله إلى الشاطئ.

أطلقت الشرطة الإسرائيلية عملية بحث شاملة للعثور على أي أثر لأولئك الذين ربما كانوا على متن القارب. وتشمل هذه العملية تمشيط الشاطئ وتفتيش البحر قبالة الساحل ونشر طائرة بدون طيار للمراقبة من الجو.

وقال مصدر كبير في الشرطة للقناة 12 إن وصول القارب يمثل فشلا أمنيا خطيرا، حيث كان من الممكن استخدامه بسهولة لنقل أفراد يحملون نوايا سيئة. وأثار تساؤلات حول فعالية المراقبة البحرية قائلاً: "أين سلاح البحرية؟ كان ينبغي عليهم اكتشاف أمرها".

AP Photo/Francisco Seco مهاجرون على متن قارب خشبي يطفو في البحر الأبيض المتوسط جنوب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويسلط الحادث الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا عبور البحر الأبيض المتوسط كل عام، وغالباً ما يستخدمون قوارب مكتظة وسيئة الصيانة. وفي حين ينجح البعض في الوصول إلى وجهاتهم المقصودة في أوروبا، فإن العديد منهم يفقدون في البحر بشكل مأساوي.