رحيل الكاتب والشاعر السوري خالد خليفة عن 59 عاما

نعاه المخرج المصري خيري بشارة في تدوينة بموقع إكس قائلا "خبر يهبط كالصاعقة... كان خالد خليفة من أجمل الأصدقاء... باعدت مشاغل الحياة بيننا كما فعلت المسافات والحرب فلترقد في سلام يا أجمل الكائنات"

أعلنت دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع الأحد عن رحيل الكاتب والشاعر والسيناريست السوري خالد خليفة عن عمر ناهز 59 عاما.

ولد خليفة في حلب عام 1964 وتخرج في كلية الحقوق عام 1988 وكان عضوا في المنتدى الأدبي بالجامعة. كتب الدراما التلفزيونية وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والطويلة.

أصدر ست روايات من أبرزها (مديح الكراهية) التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بالإمارات عام 2008 ورواية (لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة) التي نالت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2013.

ومن المسلسلات التي كتب لها القصة والسيناريو والحوار (سيرة آل الجلالي) و(هدوء نسبي) و(ظل امرأة).

LOUAI BESHARA / AFP (ملفات) الكاتب خالد خليفة يتحدث خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزله بالعاصمة السورية دمشق في 2 يونيو 2020. توفي خليفة في 30 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز 59 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعاه المخرج المصري خيري بشارة في تدوينة بموقع إكس قائلا "خبر يهبط كالصاعقة... كان خالد خليفة من أجمل الأصدقاء... باعدت مشاغل الحياة بيننا كما فعلت المسافات والحرب... ومنذ وقت قصير فرحت للغاية حين بدأنا نتبادل ذكرياتنا الحلوة طامعين في تجديد العلاقة وإحياء الصداقة القديمة... فلترقد في سلام يا أجمل الكائنات".

(عن سكاينيوز عربية).