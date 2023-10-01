نتنياهو يجري مباحثات مع غالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية تناولت التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، مناقشة أمنية بمشاركة وزير الأمن يوآف غالانت، ورؤساء الأفرع الأمنية، ومن بينهم كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة والشاباك.

وجرى خلال اللقاء بحث التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في كافة الجبهات والقطاعات، مع التركيز على التهديد الإيراني ومحاولات إيران تأهيل وتوجيه ودعم العمليات عن بعد ضد إسرائيل.

وتم استبعاد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جابر من الإحاطة التي جرت. تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من التسريبات، يتخذ نتنياهو قراراته في مناقشات محدودة يجريها بشكل روتيني.

جاء هذا ايضا بعد أن انتقد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع صعود اليهود إلى الحرم القدسي بمناسبة عيد العرش، وقال إن "العدوان الصهيوني يتصاعد ضد المسجد الأقصى". وبحسب قوله فإن "الاحتلال يستغل الأعياد الإسرائيلية في مداهمات وفتح أنفاق وترحيل للمقدسيين. ويجب تصعيد حالة المواجهات معه وقصفها من الضفة الغربية"

وأشار مسؤولون في مكتب وزير الأمن القومي بن غفير إلى المشاورة الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه دون دعوة الوزير. أن "بن غفير سيواصل التعبير عن آرائه والسعي لتحقيق سياسة يمينية كاملة حتى لو لم تتم دعوته لحضور لقاء كذا أو غيره". وأضاف "الوزير انتخب لخدمة الشعب وهو ملتزم به وحده. وفي كل لقاء يدعى إليه الوزير يعبر عن رأيه".

وقبل أيام أنجز جهاز الأمن أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل، وقع فيها غالانت على بيع "حاتس 3" لألمانيا. وعندما سئل عن موقف المؤسسة الأمنية من الاتفاق مع السعودية، قال وزير الأمن: "نحن نتعامل مع هذه القضية منذ بداية العام. السلام مع السعودية أمر مرحب به بالنسبة لدولة إسرائيل، وفي الوقت نفسه، سنبذل قصارى جهدنا للتحوط من المخاطر والتأكد من أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح والمسؤول".