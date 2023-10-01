الرئيس التركي: "هجوم أنقرة يمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"

وتطرق إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلا: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016)، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، إن "العملية المتطرفة التي جرت صباح اليوم الأحد في العاصمة أنقرة تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وأضاف أردوغان في هذا السياق: "العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"، وتابع: "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا".

وتطرق إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلا: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016)، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وأردف أردوغان : "كما أن تنظيم "غولن" المتطرف لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة".

من جانب آخر، قال أردوغان إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينتظر من تركيا شيئا "إذا لم يتراجع عن أخطائه وفي مقدمتها مسألة التأشيرة" (عدم رفعها عن الأتراك).

وكانت قد تعرضت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، الى هجوم استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية والقريبة من مبنى البرلمان.