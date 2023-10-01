حماس تنقد صعود اليهود إلى الحرم القدسي: "يجب التصعيد والقصف من الضفة الغربية"

"توسيع دائرة التطبيع العربي مع اسرائيل هو غطاء لتنفيذ المخططات اليهودية"

انتقد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع صعود اليهود إلى الحرم القدسي بمناسبة عيد العرش، وقال إن "العدوان الصهيوني يتصاعد ضد المسجد الأقصى".

وبحسب قوله فإن "الاحتلال يستغل الأعياد الإسرائيلية في مداهمات وفتح أنفاق وترحيل للمقدسيين. ويجب تصعيد حالة المواجهات مع إسرائيل وقصفها من الضفة الغربية".

وأضاف أنّ "توسيع دائرة التطبيع العربي فمع إسرائيل هو غطاء لتنفيذ المخططات اليهودية، ونطالب بإيقاف مسار التطبيع مع اسرائيل حتى لا تتوسع في جرائمه في القدس".

وقال القانوع في تصريح صحفي، "إن هذه المعركة دائمة ومستمرة حتى إفشال مخطط إسرائيل، وتتطلب حالة إسناد واسعة من جماهير شعبنا وأمتنا، مشدداً على أن الاعتداء على المرابطين والمرابطات لن يكسر إرادتهم أو يحد من صمودهم ومواجهتهم لمخطط التقسيم".

وصعد 748 يهوديًا اليوم الأحد لأداء صلاة الأسبوع المقدس في الحرم القدسي بالتزامن مع أداء عشرات المستوطنين طقوساً دينية على أبواب المسجد في عيد العرش الذي يمتد لأسبوع كامل.