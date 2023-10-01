إعادة افتتاح السفارة السورية في السعودية بعد سنوات من إغلاقها

وأعلنت سوريا في التاسع من ماي/آيار الماضي عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية، في أعقاب قرار مماثل من الرياض باستئناف عمل بعثتها لدى دمشق.

أعيد افتتاح السفارة السورية في الرياض، أمس السبت بعد أكثر من عقد على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين، حسبما نقلته وسائل إعلام سورية.

وكشفت صحيفة "الوطن" السورية، عن وصول القنصل السوري، إحسان رمان، السبت، إلى مقر السفارة السورية في الرياض في حي السفارات بالعاصمة السعودية لاستئناف العمل الدبلوماسي في السفارة.

وأعلنت سوريا في التاسع من ماي/آيار الماضي عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية، في أعقاب قرار مماثل من الرياض باستئناف عمل بعثتها لدى دمشق.

وبحسب الصحيفة تتكون البعثة الدبلوماسية السورية لدى الرياض "من كل من الدكتور إحسان رمان، في منصب القنصل، إضافة إلى عامر الطيان وحسين عبدالعزيز وراكان داوود".

وفي تصريح له لدى وصوله إلى مقر السفارة، قال رمان: "إن السفارة في الرياض هي بيت لكل السوريين ولخدمة كل أبناء الجالية السورية في السعودية وتقديم أفضل الخدمات لكل أبناء الشعب السوري المقيمين في السعودية".

وأضاف حسبما نقلته الصحيفة السورية: "نعمل ونسعى للعمل بأسرع وقت من أجل فتح أبواب السفارة لاستقبال المواطنين من أجل تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالأمور القنصلية وما يخص جوازات السفر، ولاسيما تلك التي منتهية الصلاحية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارة إلى مدينة جدة، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سوريا.