الرئيس الإيراني يهاجم "التطبيع مع إسرائيل" ويصفه بالاستسلام

الرئيس الإيراني يهاجم عملية التطبيع مع إسرائيل، وتأتي انتقاداته على ضوء مباحثات تجريها واشنطن لابرم اتفاقية تطبيع إسرائيل والسعودية

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد أن المقاربة الواجب اعتمادها حيال إسرائيل هي "المقاومة" عوضا عن "التطبيع والاستسلام"، في إشارة ضمنية الى اتفاقات بين دول في العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل.

وقال رئيسي خلال افتتاح "المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية" الذي تستضيفه طهران سنويا إن "تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني هو عمل رجعي لكل حكومة في العالم الإسلامي"، وفق تصريحات أوردتها وكالة "إرنا".

وأضاف أن "اعتماد خيار المقاومة في مواجهة العدو اثبت نجاحه بامتياز وحذفه لخيار الاستسلام والتسوية وإجبار العدو على التراجع والانهزام". وأشار الى أن "الرؤية المشتركة اليوم هي الصمود والمقاومة أمام الأعداء وليس التطبيع والاستسلام".

وسبق لإيران أن انتقدت مرارا اتفاقات التطبيع التي أبرمتها الامارات والبحرين والمغرب في العام 2020. وتجري واشنطن مباحثات مع كل من السعودية وإسرائيل بهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين. وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة "تقترب" من ابرام اتفاق بهذا الشأن.

وكان رئيسي اعتبر في أيلول/سبتمبر أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيكون ضد الفلسطينيين. وأبرم الخصمان الاقليميان إيران والسعودية في نيسان/أبريل اتفاقا رعته الصين لإعادة العلاقات بينهما، بعد سبعة أعوام من انقطاعها.