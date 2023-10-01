لقاء خاص مع الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل يوناتان بولارد

تطرق الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل يوناتان بولارد، الذي يعد المحطة الأكثر توترًا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في لقاء خاص أجرته قناة i24news بالنسبة للعلاقة الحالية بين بايدن ونتنياهو. وقال أن "الرئيس الامريكي يعامل بعض الرؤساء بشكل غير لائق وهذا غير مقبول وغير محترم كفاية سواء كان معاملته للسيسي في مصر او لنتنياهو. أنا أيضًا لدي نقاشات وخلافات مع بيبي نتنياهو ولكن يجب على الرئيس الامريكي التصرف بشكل لائق مع كل مسؤول وخاصة من الشرق الأوسط".

بالنسبة للتطبيع الإسرائيلي السعودي قال بولارد لقناة I24news انه يعتقد انها ليست بخطوة مناسبة وأنه لا يحبذ التطبيع في هذه المرحلة لأن السعودية كانت في حالة حرب دائمة مع اسرائيل، والخطوة الأولى يجب ان تكون هو ان تعلن السعودية انها ستنهي هذه الحرب حاليًا، وبعدها يجب ان تتأكد الولايات المتحدة واسرائيل ان الفلسطينيين لديهم ما يكفي من الديمقراطية ليستقلوا بدولة خاصة ومن ثم بحث ما يجب بحثه مع السعودية بشأن التطبيع".

وبالنسبة للاتفاق مع الفلسطينيين قال بولارد "نحن من جعلنا السلام صعب مع الفلسطينيين".

سالت من قبل احدى الصحافيين الاوروبيين حول رأيي عن دمقراطية اسرائيل وبرايي هذا سؤال صعب ومعقد، وجوابي هو انه مقارنة بالدول المجاورة كسوريا، مصر، لبنان، والعراق اسرائيل تعد ديمقراطية بالطبع.

بالنسبة لخطة "التعديلات القضائية" التي تروج لها حكومة نتنياهو انا لست قلقًا بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية، وهنا أنا ادعم خطة التعديلات، وهكذا كان النظام الذي ترعرعت فيه في أمريكا، كان هناك حدود للقضاة وكانوا جزءًا من الحكومة وهي كانت شريكة في تعيين القضاة والرقابة علبهم، ولم يتخطى أحد يومًا نظام القضاة وجهاز القضاء. يجب أن يكون هناك فصل بين السلطان ولكن يجب أن تكون أحكام وقوانين لهذا الفصل.