الجيش الإسرائيلي يشارك في عمليات البحث عن مهاجرين، ويتحقق من كيفية دخول قاربهم إلى الأراضي الإسرائيلية

تستمر عمليات البحث عن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المطاطي الذي جرفته الأمواج إلى شواطئ نتانيا

تستمر عمليات البحث عن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المطاطي الذي جرفته الأمواج إلى شواطئ نتانيا، بينما يحقق الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه في كيفية دخول القارب إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية.

AP Photo/Petros Karadjias, File مهاجرون ينتظرون إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ويحقق الجيش الإسرائيلي، الذي يشارك في عمليات البحث من خلال البحرية - أيضًا في خلفية وصول القارب، إلى جانب تحقيق الشرطة في الأمر.

يذكر أنه تم العثور عليه هذا الصباح على الشاطئ من قبل موظفي قسم الشاطئ في بلدية نتانيا، كجزء من عمليات المسح اليومية. وعثروا فيه على معدات ووثائق لمواطنين أجانب، من بينها جوازات سفر لثمانية أشخاص من تركيا والصومال بينهم أطفال. كما تم العثور على زجاجات مياه وملابس وكعك على متن القارب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "قوات الأمن عثرت على سفينة مهجورة بالقرب من الشريط الساحلي في وسط البلاد. وتوجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث للتعامل معه. وفي إطار الأنشطة الأمنية المنتظمة للذراع البحري، تعمل سفن الذراع بشكل منتظم على مسح المنطقة، من بين أمور أخرى، لتحديد نتائج إضافية والبحث عنها في حالة وجودها".

وكما ذكرنا، تقوم الشرطة بإجراء عمليات مسح، بل إنها رفعت مسيّرة فوق الماء في محاولة لتحديد مكان المفقودين. وفي الوقت نفسه، تقوم قوات الشرطة البحرية بعمليات تفتيش في المياه باستخدام الزوارق وماطورات البحر.

أطلقت البحرية تحقيقًا داخليًا اليوم (الأحد) بهدف التحقق مما إذا كانت أنظمة الرادار تعمل كما هو مطلوب عندما وصل قارب المهاجرين إلى الشاطئ في نتانيا هذا الصباح، وأوضح مسؤولو الجيش أنه وفقًا للتهديدات ضد إسرائيل، واجهت الأنظمة صعوبة تحديد موقع السفينة الصغيرة، لأنها كانت فارغة من الركاب وليس بها مصدر حراري، مثل المحرك، وأشار أحد المصادر إلى أنه بما أن القارب كان يتحرك على الأمواج، فإن ذلك جعل من الصعب أيضًا قدرات الكشف.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لو كان هناك ركاب أو أسلحة على متن القارب، والتي عادة ما تنبعث منها حرارة، لكان اكتشافها أسهل بكثير. ومع ذلك، فإن وصول القارب إلى الشاطئ في نتانيا دفع البحرية إلى فتح تحقيق.

وعند وصولهم، بحثت مقاتلات البحرية في البحر لساعات ولكن لم يعثروا على أي نتائج غير عادية. التقييم الحالي هو أن الركاب لم يصلوا إلى إسرائيل - ربما انتقلوا إلى سفينة أخرى في البحر، أو نزلوا في بلد آخر في المنطقة أو غرقوا في البحر.