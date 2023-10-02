حريق هائل يلتهم مبنى مديرية أمن الاسماعيلية في مصر
الحريق الذي وقع في ساعات مبكرة من صباح اليوم امتد لعدة طوابق وادى الى سقوط واجهة المبنى
تسبب نشوب حريق هائل في مديرية أمن الاسماعيلية وقع في ساعة مبكرة من يوم الاثنين بوقوع عدد من الاصابات وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، كما امتدت السنة اللهب الى عدة طوابق.
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وذكرت وسائل اعلامية مصرية ان عدد الاصابات في الحريق بلغ 15 اصابة، في حين لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يكشف سبب الحريق أو يرصد أعداد الضحايا.
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وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر الشرطة من داخل المديرية، واخلي عدد من السجناء الذي كانوا في داخل المقر.
كما توجهت قيادات لموقع الحريق لمتابعة التعامل مع الحدث من بينهم محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن، وتواجدت اعداد كبيرة من سيارات الاطفاء لتطويق المكان، وتقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في محافظة الاسماعيلية.
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