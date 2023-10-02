تركيا تهاجم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد انفجار أنقرة

هاجمت تركيا شمال العراق يوم الأحد، وضربت أهدافًا مرتبطة بحزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة

هاجمت تركيا شمال العراق يوم الأحد، وضربت أهدافًا مرتبطة بحزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في العاصمة التركية أنقرة استهدف مباني حكومية، في وقت سابق من ذلك اليوم أدى إلى إصابة شخصين.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها دمرت "20 هدفا يستخدمها الإرهابيون" في شمال العراق.

وقال حزب العمال الكردستاني لوكالة أنباء ANF القريبة من الحركة الكردية: "تم تنفيذ عمل فدائي ضد وزارة الداخلية التركية من قبل فريق من لوائنا الخالد".

من جانبه أفاد وزير الداخلية إن الانفجار أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين وقامت السلطات "بتحييد" أو قتل الآخر.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح جلسة برلمانية جديدة بعد ساعات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "أولئك الذين يهددون سلام وأمن المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يفعلوا ذلك أبدا".

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع الجماعات الكردية في سوريا والعراق وإيران.