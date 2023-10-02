الجيش الإسرائيلي يكشف عن تزايد حوادث وصول قوارب المهاجرين إلى الشواطئ الإسرائيلية

وأظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي التي كشف عنها موقع Ynet أن معدل حوادث قوارب المهاجرين في ارتفاع كل عام منذ 2017،

قام الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيقا حول كيفية انجراف قارب مهاجرين إلى الشاطئ دون أن يتم رصده أو اكتشافه أثناء دخوله المياه الإقليمية الإسرائيلية.

وأظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي التي كشف عنها موقع Ynet أن معدل حوادث قوارب المهاجرين في ارتفاع كل عام منذ 2017، حيث تضمنت معظم السنوات أيضًا محاولات تم اكتشافها ولكن لم يتم اكتشافها.

وتجري البحرية الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية أيضًا عملية بحث عن ركاب القارب الذي تم العثور عليه يوم الأحد، وكان بداخله جوازات سفر لمواطنين أتراك وصوماليين.

Israel Police Spokesperson The rubber boat found in Netanyahu, Israel, including all the documents and equipment.

تم العثور عليه لأول مرة من قبل قسم الشاطئ في بلدية نتانيا، كجزء من عمليات المسح اليومية. وكان القارب يحمل في داخله وثائق وبطاقات ائتمانية، بالإضافة إلى معدات من بينها زجاجات مياه وملابس وكعك.

واستخدمت الشرطة طائرات بدون طيار لإلقاء نظرة عامة فوق الماء، في محاولة لتحديد مكان الأشخاص المفقودين. وأجرت قوات بحرية إضافية عمليات بحث تحت الماء.