الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية ويصادر أسلحة

وفي قرية خربة الأشقر، اعتقل الجنود شخصين مطلوبين، وصادروا أسلحة صيد وقنابل يدوية وذخائر ومعدات عسكرية

في حملة اعتقالات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الأحد) في الضفة الغربية، تم اعتقال مطلوبين اثنين في قريتي يعبد وعسكر. كما تم اعتقال مطلوب آخر في مدينة نابلس، خلال العملية التي أطلق فيها المشتبه بهم النار على القوة.

وفي عملية في مدينة جنين، اعتقل المسلحون شخصين مطلوبين، وقاموا بمصادرة سلاح من طراز M-16 وجد بحوزة المعتقلين. وفي مخيم الجلزون للاجئين اعتقلت القوات خلال عملية مداهمة، أحد المطلوبين. وحدثت خلال العملية اضطرابات عنيفة، وردت القوات بإجراءات لتفريق المظاهرات. وفي قرية خربة الأشقر، اعتقل الجنود شخصين مطلوبين، وصادروا أسلحة صيد وقنابل يدوية وذخائر ومعدات عسكرية.

IDF قطعة سلاح عثرت عليها القوات الإسرائيلية خلال حملة مداهمة في الضفة الغربية.

كما اعتقلت الشرطة خلال عملية نفذتها مساء أمس (الأحد)، في قرية حزما، مطلوبين اثنين، وعثرت على ثلاثة بنادق وثلاثة خراطيش وسكين، وتمت مصادرتها. وشهدت المنطقة أثناء تواجد الجيش اضطرابات عنيفة، وردت القوات بإجراءات تفريق المظاهرات.

واختتم المتحدث باسم الجيش البيان بقوله "تم إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الوسائل القتالية، وتم نقلهم إلى القوات الأمنية لمتابعة التحقيق. ولم تقع اي إصابات في صفوف الجنود".