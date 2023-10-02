ما هي حقيقة غيلان درنة؟

انتشر بحر من الشائعات حول سماع أصوات مرعبة ليلاً، ورؤية أشباح حتى، في بعض أحياء المدينة المنكوبة جراء الإعصار

"غيلان درنة" شغلت سكان المدينة الليبية المنكوبة خلال الأيام الماضية، فقد انتشر بحر من الشائعات حول سماع أصوات مرعبة ليلاً، ورؤية أشباح حتى، في بعض أحياء المدينة المنكوبة جراء الإعصار والسيول التي ضربتها قبل أكثر من أسبوعين.

كما راجت مزاعم على مواقع التواصل حول اندلاع نيران من كثرة الجثث والضحايا، إلا أن السلطات الأمنية كشفت ما لم يكن في الحسبان.

فقد لاحظ رجال اللواء 166 التابع للجيش الليبي، مع استمرار رفع الأنقاض في شوارع المدينة، وجود "دمى بملابس بيضاء"، معلقة بشكل مريب وسط الركام.

وبعد التحقيق، توصلوا إلى شخصين يقفان وراء لك الدمى المريبة، حسب ما أكد المسؤول في المكتب الإعلامي لدى اللواء 166، عقيلة الصابر، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

https://twitter.com/i/web/status/1707478340179825119 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

فيما اعترف المتهمان خلال التحقيق، بصناعة تلك الدمى وإشعال النار أمامها بين ركام المنازل، وافتعال أصوات وتصويرها على أنها "غيلان" بهدف نشر الشائعات.

يأتي هذا فيما لا يزال الآلاف من سكان المدينة مشردين خارج بيوتهم التي جرفتها السيول ليل العاشر من سبتمبر الجاري، رامية معها عائلات بأكمالها في البحر.

بينما لا تزال أعمال البحث وانتشال الجثث التي بدأت بالتحلل، وسط انتشار روائح كريهة، تتواصل.