ما هي حقيقة غيلان درنة؟

"غيلان درنة" شغلت سكان المدينة الليبية المنكوبة خلال الأيام الماضية، فقد انتشر بحر من الشائعات حول سماع أصوات مرعبة ليلاً، ورؤية أشباح حتى، في بعض أحياء المدينة المنكوبة جراء الإعصار والسيول التي ضربتها قبل أكثر من أسبوعين.

كما راجت مزاعم على مواقع التواصل حول اندلاع نيران من كثرة الجثث والضحايا، إلا أن السلطات الأمنية كشفت ما لم يكن في الحسبان.

فقد لاحظ رجال اللواء 166 التابع للجيش الليبي، مع استمرار رفع الأنقاض في شوارع المدينة، وجود "دمى بملابس بيضاء"، معلقة بشكل مريب وسط الركام.

وبعد التحقيق، توصلوا إلى شخصين يقفان وراء لك الدمى المريبة، حسب ما أكد المسؤول في المكتب الإعلامي لدى اللواء 166، عقيلة الصابر، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.