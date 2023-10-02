الجيش الإسرائيلي يكلف طاقما بإعداد تقييم حول التداعيات الميدانية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

سيشارك في إعداد الدراسة قسم الاستخبارات، وقسم الإستراتيجية وإيران، وقسم التخطيط، وسلاح الجو وعناصر أخرى في وزارة الأمن

كلف الجيش الإسرائيلي طاقما بإعداد دراسة كافة التداعيات، المرتبطة بمضمون المحادثات الجارية بين السعودية وإسرائيل برعاية أميركية بما في ذلك إمكانية المضي ببرنامج نووي سلمي سعودي، على ما أفاد موقع واللا الإسرائيلي، الإثنين.

وسيتم وفقا للموقع نفسه، تقديم الاستنتاجات إلى رئيس الأركان هرتسي هليفي، وبعد ذلك إلى وزير الأمن يوآف غالانت ووزراء الحكومة، دون تحديد جدول زمني.

وسيشارك في إعداد الدراسة قسم الاستخبارات، وقسم الإستراتيجية وإيران، وقسم التخطيط، وسلاح الجو وعناصر أخرى في وزارة الأمن.

ويشير التقرير الصحافي إلى مخاوف السلك الأمني من تداعيات مواصلة جنود الاحتياط احتجاجهم ضد المضي بالتعديلات القضائية وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع بالنقص المقلق في جنود الاحتياط وبالأساس في سلاح الجو ومدى تأثير ذلك على المستجدات السياسية لا سيما التحرك نحو تطبيع محتمل.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها المكتب الصحفي للسلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) وهو يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف بن بندر السديري (يمين) في مكتبه السابق في رام الله بالضفة الغربية في 26 سبتمبر 2023.

كما أفيد بوجود انتقادات لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من جانب شخصيات سياسية، فيما يتعلق بالعمليات الاستراتيجية، والمبادرات العملياتية والاحتياطية.

ومن المعطيات المقلقة بروز نقص حاد في سلاح الجو، ولا سيما بالطيارين الأكفاء للعمل على تدريب الطيارين الجدد ما زاد العبء على المدربين العاملين، بما في ذلك الضباط الدائمين.