اعتراف مسؤول إيراني بعلاقته بهجوم بيروت عام 1983 ينهي عقودًا من الإنكار

سرعان ما قامت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) بحذف المقابلة من موقعها على الإنترنت بعد نشرها، لكن معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) احتفظ بنسخة

اعترف مسؤول إيراني كبير للمرة الأولى علناً بأن إيران شنت هجوماً تفجيريًا في بيروت، أدى إلى مقتل 241 أميركياً و58 جندياً فرنسياً في عام 1983.

وخلال مقابلة مع وكالة أنباء إيرنا الرسمية، تحدث ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في لبنان أيضًا عن التعاون الوثيق بين حزب الله والحرس الثوري الإسلامي.

وقال ممثل خامنئي في لبنان، السيد عيسى الطبطبائي، “توجهت بسرعة إلى لبنان وقدمت ما يلزم لتنفيذ عمليات استشهادية في المكان الذي يتواجد فيه الأميركيون والإسرائيليون”.

وقال طبطبائي: "بدأت جهود تأسيس [حزب الله] في منطقة بعلبك [اللبنانية]، حيث وصل عناصر من الحرس الثوري [الإيراني]".

وأضاف: "لم يكن لي أي دور في تأسيس الحزب [السياسي] [حزب الله]، لكن الله مكنني من مواصلة النشاط العسكري مع المجموعة التي تعاونت معنا قبل انتصار الثورة [الإسلامية]".

AP Photo/Hussein Malla سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا (إلى اليمين) ورجل الدين الإيراني السيد عيسى الطباطبائي يتلقيان التعازي في السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وسرعان ما قامت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا) بحذف المقابلة من موقعها على الإنترنت بعد نشرها، لكن معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) احتفظ بنسخة.

يكتسب اعتراف الطبطبائي أهمية خاصة، باعتباره أول دليل رسمي على أن إيران هي التي بادرت بالهجوم الدامي في بيروت. وعلى الرغم من أن طهران نفت مراراً وتكراراً أي تورط لها في الهجوم، إلا أن حذف المقابلة يشير إلى أنها تحاول إخفاء البيان.

ومن الممكن أن تنشأ اتهامات جديدة ضد إيران لدورها في اغتيال جنود ودبلوماسيين أمريكيين. وفقًا لـ MEMRI، نفت إيران دائمًا بشدة أي دور لها في التفجيرات. ولم تقدم أي دفاع ردًا على الدعاوى القضائية الأمريكية التي رفعتها ضدها عام 2001 عائلات مئات الأمريكيين الذين قتلوا أو جرحوا في تفجيرات الثكنات.

وفي مارس/آذار، طلبت السلطات الفرنسية من النيابة العامة اللبنانية اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في التفجير.