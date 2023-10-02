أحد أبطال المسلسل الإسرائيلي الناجح "فوضى" يشارك في مداهمة حقيقية لإنفاذ القانون

غطت وسائل الإعلام الإسرائيلية العملية الواقعية التي قام بها نجم مكافحة انفلات السلاح في فوضى، مشيرة إلى أنها لم تكن مجرد “جلسة تصوير”

شارك ممثل فيلم "فوضى" الإسرائيلي، تساحي هاليفي، في مداهمة حقيقية لقوات إنفاذ القانون في مدينة اللد، كجزء من عمله التطوعي في وحدة شرطة الحدود الإسرائيلية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الشرطة يوم الاثنين.

وجاء في بيان الشرطة أن هاليفي عمل مع وحدة شرطة حرس الحدود التابعة له في عملية مشتركة مع عدة فروع أخرى للشرطة الإسرائيلية في المنطقة الوسطى لتحديد مواقع الأسلحة غير القانونية ومصادرتها.

غطت وسائل الإعلام الإسرائيلية العملية الواقعية التي قام بها نجم مكافحة انفلات السلاح في فوضى، مشيرة إلى أنها لم تكن مجرد “جلسة تصوير”.

Israel Police Spokesperson عملية مشتركة للشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود الإسرائيلية، من المنطقة الوسطى، في مدينة اللد.

وخلال العملية، التي تم فيها تفتيش أحد المنازل في مدينة اللد، تم العثور على أسلحة، من بينها بندقية كلاشينكوف مع ثلاث مخازن وذخائر، بالإضافة إلى كوكايين وماريجوانا يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 2 أونصة.

واعتقل أفراد الشرطة وبينهم هاليفي أيضًا أربعة مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا، بالإضافة إلى وضع اليد على الأدلة، وستواصل الشرطة التحقيق كجزء من الجهود المستمرة لمواجهة الجريمة واسعة النطاق في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

Israel Police Spokesperson بندقية كلاشينكوف مع ثلاث مخازن وذخائر بالإضافة إلى كمية من الكوكايين والماريجوانا يبلغ وزنها الإجمالي حوالي أوقيتين.

أحبطت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، تفجير سيارة مفخخة في حادثة بها علاقة بنزاع بين مجرمين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية في مدينة اللد. وأدى الإجراء الفوري الذي اتخذه الضباط إلى اكتشاف العبوة، وقام خبراء إبطال مفعول القنابل بتحييد العبوة الناسفة بأمان.

تجدر الإشارة إلى أن المستوى الحكومي وعلى رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتأى ضرورة إقحام الشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في حين عارض ذلك قادة المجتمع العربي من منطلق المس في الخصوصية والعودة إلى أيام الحكم العسكري، ناهيك عن معارضة المستشارة القضائية للحكومة التي قالت إنها تخشى من استجواب عملاء الشاباك من قبل أعضاء الكنيست ما سيكشف معلومات سرية.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير فقال مرارا وتكرارا أنه ينوي الاستعانة بالشاباك للسيطرة على استفحال الجريمة التي تواصل القتل الممنهج الذي جبى أرواح 191 ضحية من العرب داخل إسرائيل وسط عجز شرطي ومؤسساتي صارخ.