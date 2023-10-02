إسرائيل: افتتاح متجر طهاري بوتر" لأول مرة في تل أبيب

عند دخولك المتجر، يتم تشغيل الموسيقى التصويرية للفيلم، ويمكنك التقاط الصور أمام مناطق الجذب المختلفة، وتمكن الفعاليات من إعادة إنشاء تجربة مماثلة لتلك التي تقدمها متاجر "هاري بوتر"

لأول مرة في إسرائيل تم افتتاح متجر "هاري بوتر" في مركز عزرائيلي للتسوق في تل أبيب( وسط البلاد)، بالتعاون مع شركة Geeks، غير أن أسعار عناصر فيلم "هاري بوتر" هي أعلى مما هي عليه في المتاجر في جميع أنحاء العالم وعلى المواقع الإلكترونية، على سبيل المثال، تباع عصا الساحر الشهيرة بمبلغ 100 شاقل مقارنة بحوالي 88 شاقل في الخارج.

عند دخولك المتجر، يتم تشغيل الموسيقى التصويرية للفيلم، ويمكنك التقاط الصور أمام مناطق الجذب المختلفة، وتمكن الفعاليات من إعادة إنشاء تجربة مماثلة لتلك التي تقدمها متاجر "هاري بوتر" الرئيسية في الخارج.

في ما سيتم إغلاق المتجر المنبثق في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، الأمر الذي يثير استياء الجماهير التي تتوق لمشاهدة عناصر الفيم عن قرب من خلال المجسمات وغقتناء بعض منها كتوثيق لليفم الذ يلاقى نجاحا كبيرا في مختلف دول العالم.

وكانت الروائية البريطانية جيه كيه رولينغ، قد اصدرت، في أكتوبر/تشرين الأأول من عام 2021، كتابا جديدا للأطفال "ذي كريسمس بيغ" والذي استوحته من ابنها، والروائية الشهيره هي مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" التي بيعت منها نصف مليار نسخة في العالم.

استوحت رولينغ قصة كتابها الجديد من دمية محشوة على شكل خنزير لابنها ديفيد عندما كان طفلا، وسرعان ما اصبحت حيوانه المحشو المفضل، وحتى تتجنب نوبة بكاء في حال فقط ابنها دميته ، اشترت رولينغ نسخة ثانية مطابقة لها، عثر عليها ابنها في مرة من المرات.

الكاتبة البريطانية (55 عاما) صرحت لصحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية وقالت :"ذات يوم فكرت في هذا، في ما يعنيه أن يكون المرء بديلاً، اي ألا يكون الشخص المختار نوعاً ما. وأدركت عندها أني وجدت أخيراً قصتي لعيد الميلاد".

الكتاب الجديد يصدر بأكثر من 20 لغة وهو على غرار الساحر المبتدئ هاري بوتر والتي نشرت منها سبعة كتب بين الاعوام 1997 حتى 2007 والكتاب الجديد يتناول "العالم الخفي" و"السحر" بصورة مختلفة تماما.