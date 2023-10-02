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مصر: آلاف من أنصار عبد الفتاح السيسي يطالبونه بالترشح لولاية ثالثة

i24NEWS

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
AP Photo/Amr Nabilالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

في ما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيـ بعد ترشحه، ويقول المعارضون لولايته الثالثة إنهم "يتعرضون لعراقيل".

توافد آلاف المصريين من أنصاد عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين،منذ الصباح، نحو الميادين في القاهرة، لمطالبته بالترشح لولاية الثالثة، حيث وضعت منصات، بينما رفعت لافتات كتب عليها "نعم للاستقرار" وعلقت صور كبيرة للسيسي حتى على مراكب التنزه الصغيرة في النيل.

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في ما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيـ بعد ترشحه، ويقول المعارضون لولايته الثالثة إنهم "يتعرضون لعراقيل".

وخلافا للمرتين السابقتين، أعلنت عدة شخصيات عزمها على الترشح للانتخابات الوشيكة من بينها أربعة رؤساء أحزاب، ويقول مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان هو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.ولكن مرشحا واحدا اختار طريقا آخر: أحمد الطنطاوي. فقد قرر هذا النائب السابق (44 عاما) أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه، يحتاج الطنطاوي الى 25 الف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون الى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.

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وتعلن حملته كل يوم أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

في عامي 2014 و2018، كان السيسي فاز بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات في مواجهة معارضة ضعيفة بفعل القمع أو شكلية كما في 2018 عندما أعلن المنافس الرئيسي للرئيس المصري آنذاك تأييده له.

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