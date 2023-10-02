إسرائيل: حزب "يش عتيد" سيجري انتخابات تمهيدية هي الأولى من نوعها

لابيد "يشرفنا أن نعلمكم أن المؤتمر السنوي لـ"يش عتيد" سيعقد خلال شهر ديسمبر". ووفقا لقرار قيادة الحزب، سيتم إجراء تصويت لتعيين رئيس الحزب بهذه المناسبة".

أعلن حزب “يش عتيد" في إسرائيل أنه سيجري انتخابات تمهيدية في ديسمبر/كانون الأول الوشيكـ وتعتبر الأولى من نوعها التي يجري فيها الحزب بقيادة يائير لابيد انتخابات لتعيين زعيمه، وقال يائير لابيد "يشرفنا أن نعلمكم أن المؤتمر السنوي لـ’يش عتيد’ سيعقد خلال شهر ديسمبر". ووفقا لقرار قيادة الحزب، سيتم إجراء تصويت لتعيين رئيس الحزب بهذه المناسبة".

وتعرض الحزب لانتقادات واسعة النطاق على مر السنين بسبب افتقاره إلى "الديمقراطية الداخلية". ومع ذلك، ينبغي أن تكون انتخابات رسمية بحتة، لأن الثقل السياسي لحزب "يش عتيد" يظل مرتبطًا بشكل لا ينفصم بصورة مؤسسه، يائير لابيد. وفي هذا السياق، ينبغي إعادة تعيينه بسهولة على رأس الحزب، خاصة أن مرشحاً وحيدا، حيث أعلن نفسه حتى الآن وهو النائب رام بن باراك، الرجل الثاني السابق في الموساد.

وتأسس الحزب الليبرالي الوسطي"يش عتيد" عام 2012، ودخل الساحة السياسية من الباب الأمامي، وأثبت نفسه خلال انتخابات 2013 باعتباره القوة الثانية في البلاد، خلف حزب الليكود. بعد أن فقدت مصداقيتها لدى ناخبيها من خلال الانضمام إلى ائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات، أكد حزب "يش عتيد" نفسه كحزب معارض خلال انتخابات عام 2015.

وصل الحزب إلى ذروته خلال انتخابات 2021 بفوزه بـ 17 مقعدًا، واستعادة مكانته كقوة سياسية ثانية في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في ائتلاف حكومي غير متجانس مكون من أحزاب من اليسار وأقصى اليسار والوسط واليمين والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس وكجزء من هذا الائتلاف، أصبح يائير لابيد رئيسًا للوزراء في 1 يوليو/تنوز عام 2022، بعد حل الكنيست واستقالة نفتالي بينيت، وهو المنصب الذي شغله حتى تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022. ومع حصوله على 24 مقعدا في نهاية هذه الانتخابات - وهو رقم قياسي للحزب - عزز يائير لابيد موقعه كزعيم للمعارضة.