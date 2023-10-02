في ذكرى حرب أكتوبر 1973: قصة لغز الضابط الإسرائيلي واتهام واشنطن بقتله

قضية الضابط الاسرائيلي الذي قتل في الولايات المتحدة عام 1973 لا زالت غامضة ولم تحل حتى اليوم

كثيرةٌ هيَ نظرياتُ المؤامرة، التي تحومَ حولَ حربِ أكتوبر 1973 آخرُ حربٍ بين إسرائيلَ والجيوش العربية.أبرزها، المتعلقة بالضابطِ يوسف (جو) ألون، أحد مؤسسي سلاحِ الجوِ الإسرائيلي. النظرية تفيدُ، بأنهُ أصبحَ عميلًا للموساد، وللتغطيةِ على ذلك، عُيّنَ ملحقًا جويًا، في سفارةِ بلادِهِ في واشنطن، وكان اغتياله أمام بيته في الولايات المتحدة لغز لم تفك رموزه بعد.

ابنته ياعيل ألون روزنشاين ترجح أن اغتياله يمكن أن :"يرتبط بخطط لحرب تهدف لاحتلال أجزاء من سيناء خطط لها وزير الخارجية الأميركي في حينه هنري كيسنجر مع غولدا مئير والمصريين ، حتى يتمكن المصريون بها من استعادة كرامتهم المفقودة خلال حرب الأيام الستة وتحقيق انجاز".وقالت "هناكَ من يعتقد، أن والدي اكتشفَ الخطةَ، أو اكتشفَ شيئاً يتعلقُ بها. ولهذا السببِ، تمَ قتلُه".وأشارت ابنته الأخرى راحيل مرغليت الى ما صرحت به والدتهن بعد سماع صافرات الإنذار جراء الغارات المصرية والسورية في الحرب وقالت :"لهذا السبب قتل والدكن، لم يكن لديها اي دليل، ولكن بعد وفاتها وجدنا صناديق ملئية بالمقالات حول كيسنجر".

عائلةُ جو ألون، :"مؤمنةٌ بأنه قدمَ ضحية وقربانا وكبشَ فداءٍ، على مذبحِ سياسيين، يحرّكونَ الأحداثَ لصالحِهِم، على حسابِ الفردِ البسيط". ولم تجر إسرائيل أي تحقيق لأن الجريمة وقعت في الولايات المتحدة، وذكرت العائلة أن الملف تولاه مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي برأيهم لا يمتلك قدرات تحقيق عالية لمثل هذه الجرائم وقالوا :" باختصار لم توكل مهمة التحقيق للجهة الأنسب". العائلة توجهت للمحكمة العليا لجلب مواد التحقيق من أميركا وتزويدها للعائلة وبذلت جميع السبل في طريق ذلك.

قضية الون لم تحل الى الآن وقالت ابنته راحيل إنها "لا زالت تذكر كيف حاول الإسرائيليون، ثني والدتها عن متابعة الملف" وقالت إنها حصلت كل الوقت على الإجابة "انسي الموضوع" وذكرت أن العائلة فوجئت بإغلاق ملف التحقيق دون إبلاغها، حيث علموا بذلك عن طريق الصدفة، ورجحت راحيل :"إن إسرائيل والولايات المتحدة لا يحققون لأنهم يعرفون...فمنَ الواضحِ لنا، أنهُ لربما، يكونُ الأميركيونَ همَ من نفّذوا الاغتيال. خصوصًا، وأنَ الفصائلَ الفلسطينيةَ، لم تتبنَ مسؤوليَّتَهُ. ولو كانوا هُمْ وراءَهُ بالفعْلِ، لكانوا قدْ تفاخروا بذلكَ وكانوا سيعلنونَ ذلك جهرًا". لذا فإن اهمالُ إسرائيلَ والولاياتِ المتحدةِ للتحقيق، يُمثّل أكبرَ إثباتٍ لعائلةِ جو، بمصداقيةِ نظريةِ المؤامرة.