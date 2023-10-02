إسرائيل تحتج على فرنسا بسبب لبنان: "باريس تغض الطرف عن ترسيخ حزب الله"

يأتي توبيخ إسرائيل لفرنساوسط توترات متزايدة على الحدود الشمالية في الأشهر الأخيرة، وخاصة بشأن إنشاء موقع لحزب الله في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية نائب السفير الفرنسي لتوبيخه، في ما قام رئيس السفارة الإسرائيلية في باريس بتوبيخ مسؤول كبير بشأن التوترات على الحدود مع لبنان، وعلى الرغم من عدم نشر تفاصيل المحادثات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا لموقع "والا" الإخباري، إن إسرائيل احتجت "على حقيقة أن فرنسا تبنت موقف الحكومة اللبنانية بالكامل، وأنها لم تكن على علم بترسيخ حزب الله في المنطقة الحدودية مع إسرائيل" وتابعوا“إذا استمر هذا الأمر، فلن يكون هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات مع فرنسا بشأن مسألة لبنان”.

ويأتي توبيخ إسرائيل لفرنساوسط توترات متزايدة على الحدود الشمالية في الأشهر الأخيرة، وخاصة بشأن إنشاء موقع لحزب الله في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، وفي عدة مناسبات، تمركز أعضاء مسلحون من المنظمة الإرهابية الموالية لإيران بالقرب من السياج.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه خلال المفاوضات لتجديد تفويض قوات "اليونيفيل"، طور الفرنسيون مسودة تتبنى بالكامل تقريبًا موقف الحكومة اللبنانية، وتفرض قيودًا على أنشطة قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان. لقد تطلب الأمر ضغوطًا مضادة من الولايات المتحدة وإسرائيل وأعضاء آخرين في مجلس الأمن حتى يتم تعديل المشروع الفرنسي، بحيث لا يتضمن في النهاية قيودًا على قوات "اليونيفيل".

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "الوضع الذي يعزز فيه حزب الله تحت رعاية اليونيفيل بينما يتظاهر مجلس الأمن بالجهل بما يحدث، يقربنا من صراع آخر مع لبنان، ويثير التساؤلات حول استمرار الحاجة إلى قوة مراقبين تابعة للأمم المتحدة" وتابعوا "إن الوضع الذي يعزز فيه حزب الله تحت رعاية قوات اليونيفيل ويتجاهله مجلس الأمن، يقربنا من صراع آخر (مع لبنان) ويثير التساؤلات حول استمرار الحاجة إلى قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة".

"خلال المفاوضات، كان علينا أن نحاول تحقيق التوازن بين قوى معينة داخل مجلس الأمن. وقد أيد العديد من أعضاء مجلس الأمن الموقف اللبناني. وفي رأينا، تمكنا من تحقيق أفضل نتيجة يمكن أن نأملها"، أعلن مسؤول كبير. في السفارة الفرنسية.

وتعتبر فرنسا من الدول التي تمارس النفوذ الأكبر على الحكومة اللبنانية، والتي تقيم علاقات مع جميع الأطراف السياسية في البلاد. وكانت فرنسا أيضاً هي التي قادت قبل بضعة أسابيع عملية تطوير قرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية قوة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).